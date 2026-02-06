З проєкту Цивільного кодексу вилучать норму про шлюб з 14 років

Проєкт закону Цивільного кодексу більше не міститиме норми, яка дозволяла укладати шлюб з 14 років за визначених умов. Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук у п’ятницю, коментуючи суспільну критику документа.

📢 «Інформація про нібито зниження шлюбного віку до 14 років не відповідає дійсності», – наголосив Стефанчук, пояснивши, що норма передбачала укладення шлюбу особам, які досягли 14 років, виключно за рішенням суду та лише у разі народження дитини або вагітності. Мета положення полягала у захисті інтересів новонародженої дитини, а не у заохоченні ранніх шлюбів.

☝️ Спікер підкреслив, що можливість вступу в шлюб у 14 років обмежувалася двома умовами: фактом народження дитини або вагітності та обов’язковим судовим рішенням. Положення не мало спонукального характеру.

Робоча група врахувала неоднозначне сприйняття цієї норми в суспільстві. Після обговорень ухвалили рішення вилучити її з проєкту закону та залишити чинне регулювання.

📢 «Цієї норми у проєкті не буде. Одна стаття не може ставити під загрозу ухвалення всього законопроєкту, який містить 1949 статей», – резюмував голова Ради.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада підвищила мінімальний вік жінок для вступу в шлюб, щоб захистити права та інтереси неповнолітніх.

➡️ Раніше стало відомо, що в Україні розгорнулася дискусія щодо законодавчої ініціативи, яка передбачає можливість укладення шлюбу з 14 років за певних умов. Йдеться про проєкт нового Цивільного кодексу України, запропонований керівництвом Верховної Ради (Русланом Стефанчуком, Оленою Кондратюк, Олександром Корнієнком, Миколою Стефанчуком та Іваном Калауром). Ця норма вперше вводить опцію “шлюбної дієздатності” для осіб у настільки ранньому віці і вже викликає занепокоєння правників та суспільства.