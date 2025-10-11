Субота, 11 Жовтня, 2025
До суду скеровано справу колаборантів, які очолювали «мінтранс лнр»

Служба безпеки України передала до суду обвинувальні матеріали проти двох колаборантів «лнр», які послідовно очолювали так зване «міністерство інфраструктури та транспорту» в окупаційному «уряді» квазіреспубліки. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Як зазначають у СБУ, обидва зловмисники з 2014 року активно підтримують збройну агресію росії проти України.

Один із них спершу керував створеною бойовиками «Луганською залізницею», а згодом отримав «посаду заступника міністра транспорту та інфраструктури».

📢 У 2023 році «гауляйтер лнр» леонід пасічник «наказом» призначив його виконувачем обов’язків «міністра». У березні 2025 року окупанти змістили колаборанта з цієї «посади», після чого він став «заступником міністра».

Посаду очільника псевдоміністерства зайняв інший спільник — колишній ватажок окупаційної адміністрації Алчевська, який відомий своєю активною участю у формуванні місцевих органів влади на користь загарбників.

До суду скеровано справу колаборантів, які очолювали «мінтранс лнр» Слідство встановило, що обидва фігуранти продовжують розбудовувати транспортну та іншу інфраструктуру на тимчасово окупованих територіях Луганщини, сприяючи воєнній логістиці російських військ.

За даними правоохоронців, їхні дії підпадають під ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу Україниколабораційна діяльність, за що передбачено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

☝️ Псевдоміністрів оголошено у розшук. Розслідування у цій справі проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що наші бійці продовжують цілодобову роботу зі знищення воєнних ресурсів ворога. У вересні цього року спецпризначенці СБУ успішно ліквідували кілька «жирних» цілей на території області.

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

