Вибух на залізничному вокзалі в Овручі: четверо загиблих

На залізничному пероні в місті Овруч Коростенського району Житомирської області стався потужний вибух, унаслідок якого загинуло четверо людей, серед них — 23-річний чоловік, який підірвав вибуховий пристрій, та жінка-прикордонниця. Ще десятеро осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомила Нацполіція у п’ятницю, 24 жовтня.

За попередніми даними, працівники Державної прикордонної служби України проводили перевірку документів у пасажирів потяга, коли стався інцидент.

📢 «У цей час на пероні один із чоловіків дістав вибуховий пристрій, після чого стався вибух. У результаті загинув 23-річний житель Харкова, який мав вибухівку. Смертельні поранення також отримали троє жінок віком 29, 58 та 82 років – жительки Коростенщини. Серед загиблих – прикордонниця», – повідомили у Нацполіції.

Станом на 14:00 відомо про 10 поранених, серед яких — двоє прикордонників. Постраждалих госпіталізували, їм надають медичну допомогу.

Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії. Попередня правова кваліфікація події — умисне вбивство та посягання на життя працівника правоохоронного органу чи військовослужбовця (п.п. 1, 5 ст. 115, ст. 348 КК України).

За інформацією ДПСУ, підривник раніше затримувався за спробу втечі з України шляхом незаконного перетину державного кордону.

📢 «Попередньо з’ясовано, що чоловік, який здійснював підрив, був жителем Харкова та нещодавно затримувався за спробу порушення державного кордону на західній ділянці держрубежу. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії», – йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби.

Відомо, що залізнична станція Овруч розташована приблизно за 40 км від кордону з Білоруссю.

Раніше у п’ятницю надходила інформація, що вибух у потязі стався через гранату, яку підірвав чоловік. Перші повідомлення свідчили про чотирьох загиблих і двох постраждалих.

☝️ Інцидент в Овручі — не перший випадок із вибухівкою за останній час. Напередодні у Запоріжжі під час конфлікту чоловік висмикнув чеку з гранати й поклав її в руки знайомій. Унаслідок вибуху жінка загинула, ще двоє людей отримали поранення.

