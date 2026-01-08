Вибори в умовах війни: у Верховній Раді почали підготовку

У Верховній Раді України сформували сім підгруп для напрацювання законодавства щодо виборів під час особливого стану та в повоєнний період. Про це повідомив перший заступник спікера парламенту Олександр Корнієнко під час засідання робочої групи в четвер, 7 січня.

За його словами, робоча група Верховної Ради з підготовки комплексних законодавчих пропозицій щодо особливостей організації та проведення виборів в умовах особливого періоду та/або після завершення війни була розділена на сім окремих підгруп. Це рішення ухвалили для детального та фахового опрацювання всіх ключових аспектів виборчого процесу в сучасних умовах.

☝️ Підгрупи працюватимуть за такими напрямами:

адміністрування виборів;

безпекові критерії проведення голосування;

реалізація виборчих прав військовослужбовців;

участь внутрішньо переміщених осіб і мешканців тимчасово окупованих територій;

організація голосування громадян України за кордоном;

інформаційне забезпечення та передвиборча агітація;

виконання міжнародних зобов’язань України у сфері виборів.

📢 «Дедлайн для напрацювання – кінець січня», — заявив Корнієнко.

Він також повідомив, що наступне засідання робочої групи заплановане на початок лютого. За його словами, воно може відбутися напередодні старту ювілейної 15-ї сесії Верховної Ради дев’ятого скликання, яка розпочинається 9 лютого.

Нагадаємо, 9 грудня президент США Дональд Трамп заявив про необхідність проведення президентських виборів в Україні. У відповідь шостий президент України Володимир Зеленський зазначив, що готовий до виборів за умови, якщо міжнародні партнери зможуть гарантувати безпеку їх проведення.

Після цього глава держави заявив, що очікує від народних депутатів конкретних пропозицій щодо можливих механізмів організації виборів в Україні.