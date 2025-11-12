Вучич заявив, що Європа готується до війни з росією

Президент Сербії Александар Вучич висловив переконання, що в Європі активно готуються до потенційного воєнного конфлікту з росією. На його думку, така загроза стає дедалі очевиднішою. Про це сербський лідер заявив під час ефіру на телеканалі Pink.

☝️ Коментуючи заяву начальника Генерального штабу Збройних сил Франції генерала Фаб’єна Мандона, який наголосив, що французьке військо має бути готове до можливих потрясінь у найближчі три-чотири роки, Вучич зазначив:

📢 «Аналізуючи наявні факти, я приходжу до висновку, що перспектива війни між Європою і росією стає більш ймовірною. Це зовсім не пусті слова. Буквально всі готуються до такого розвитку подій».

Президент також визнав, що Сербія перебуває у складному становищі, опинившись «між молотом і ковадлом». Вучич наголосив на необхідності зміцнення обороноздатності держави:

📢 «Ми повинні розумно підходити до питання озброєння та продовжувати значні інвестиції задля захисту нашої держави».

Раніше глава Сербії допустив можливість перегляду рішення Белграда щодо відмови від запровадження санкцій проти росії, зазначивши, що це питання може бути предметом майбутніх дискусій.

Також Вучич раніше заявляв, що Сербія готова продавати боєприпаси Євросоюзу, навіть якщо вони зрештою опиняться в Україні. У відповідь у кремлі підкреслили, що москва «менше всього хотіла б бачити передачу Україні боєприпасів, вироблених у Сербії».