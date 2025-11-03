Понеділок, 3 Листопада, 2025
Денис Молотов
Вучич: ЄС може купувати сербські боєприпаси для України

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що пропонує Європейському Союзу купувати сербські боєприпаси і не заперечує, якщо вони згодом будуть передані Україні. Про це він розповів в інтерв’ю німецькому журналу Cicero.

За словами Вучича, Сербія виробляє більше боєприпасів, ніж Франція, і її склади наразі «переповнені боєприпасами». Країна продовжує випускати зокрема мінометні снаряди, а можливим внеском Белграда у безпеку Європи могла б стати угода з ЄС про продаж цих запасів.

📢 «Я не хочу, щоб мене вважали тим, хто постійно постачає боєприпаси сторонам, які воюють, але в Європі боєприпаси потрібні. Тому я запропонував нашим друзям з ЄС укласти договір купівлі-продажу і взяти все, що ми маємо», — сказав Вучич.

Президент додав, що очікує остаточної відповіді від європейських партнерів на цю пропозицію.

☝️ На уточнювальне запитання журналіста, чи можна буде використовувати ці сербські боєприпаси в Україні, Вучич відповів:

📢 «Покупці можуть робити з ними все, що завгодно. Нам просто потрібен довгостроковий договір, щоб ми могли планувати».

Він також підкреслив, що Сербія залишається військово нейтральною державою, яка засуджує російську агресію проти України та прагне приєднатися до ЄС. Водночас Белград продовжує підтримувати контакти з москвою через постачання російського газу та позицію рф щодо невизнання незалежності Косова.

📌 Раніше міністр закордонних справ Сербії Марко Джурич висловив готовність Белграда стати посередником між Києвом і москвою, наголосивши на важливості якнайшвидшого завершення війни.

👉 Також нагадаємо, що під час військового параду у Белграді продемонстрували російські комплекси РЕБ «Красуха», зокрема модифікації «Красуха-2» та «Красуха-4».

