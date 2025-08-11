Вперше атаковано НПЗ у російській Республіці Комі

Головне управління розвідки України здійснило спеціальну операцію, в результаті якої було атаковано нафтопереробний завод «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка». Про це інформує РБК-Україна, посилаючись на власні джерела в українській розвідці.

Цей нафтопереробний завод розташований на росії, а саме в Республіці Комі, що знаходиться більш ніж за 2000 кілометрів від кордонів України. Як зазначається, уражений об’єкт відіграє важливу роль у забезпеченні окупаційних сил паливно-мастильними матеріалами, необхідними для їхньої військової діяльності.

Вперше українські безпілотники завдали ударів саме по об’єктах на території республіки Комі. Відстань між Україною та цією російською республікою становить близько двох тисяч кілометрів, що свідчить про зростання оперативних можливостей української розвідки та ЗСУ.

Місцеві мешканці регіону вже повідомляли про атаки на нафтобази, що підтверджує інформацію про вдалу проведену спецоперацію.

Таким чином, українські військові роблять акцент на завданні ударів по об’єктах, які підтримують логістику та матеріально-технічне забезпечення російських окупантів. Це ускладнює їхні операції та впливає на здатність ворога продовжувати бойові дії на українській території.

