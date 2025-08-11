Понеділок, 11 Серпня, 2025
рф перекидає додаткові сили на Запорізький напрямок — ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
Російські війська активно перекидають додаткові сили та техніку на ключові напрямки в Запорізькій області. Про це 11 серпня повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі Укрінформу.

За його словами, розвідка зафіксувала переміщення підрозділів та штатної техніки Повітрянодесантних військ рф до Оріхівського і Гуляйпільського напрямків.

📢 «За даними розвідки, противник перекидає ще певні сили і засоби на Запорізькі напрямки: Оріхівський і Гуляйпільський», — зазначив Волошин.

Напередодні радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про масштабне перекидання бронетехніки, особового складу та боєприпасів у бік Запорізького фронту. За його словами, це найбільше посилення окупаційного угруповання в регіоні за липень і серпень.

🧩 Військові експерти вважають, що такі дії можуть бути пов’язані з прагненням росії захопити якнайбільше територій перед потенційним мирним врегулюванням. Такий сценарій буде особливо вигідним для кремля у випадку, якщо Україну намагатимуться змусити погодитися на замороження війни по поточній лінії фронту.

👉 Нагадаємо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що ані Україна, ані росія не будуть повністю задоволені умовами можливого врегулювання війни, якщо воно відбудеться за посередництва Сполучених Штатів.

