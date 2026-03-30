Військові працювали на СТО та ринку замість служби – ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань затримали начальника Чернівецького військового госпіталю та повідомили йому про підозру у сприянні уникненню військовослужбовців від служби. Також підозри оголошено двом військовим, які фактично не виконували службові обов’язки, а замість служби працювали на цивільних роботах. Про це повідомила пресслужба ДБР в понеділок, 30 березня.

За даними слідства, посадовець дозволяв окремим військовослужбовцям не проходити службу та займатися власними справами. Домовленості досягалися через знайомих або родичів. Правоохоронці також перевіряють інформацію про можливу оплату за таку «лояльність».

🔍 Викриті факти

Слідчі встановили, що двоє військовослужбовців фактично працювали на цивільних роботах. Один із них займався продажем жіночих хусток у кіоску на ринку, який, за даними слідства, пов’язаний з оточенням керівника госпіталю.

Інший працював на станції технічного обслуговування.

⚖️ Підозри та покарання

Двоє військових підозрюються в уникненні військової служби в умовах воєнного стану. Начальнику госпіталю інкримінують сприяння таким діям. Санкції відповідних статей передбачають до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Слідчі перевіряють можливу причетність інших військовослужбовців до цієї схеми.

