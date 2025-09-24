Середа, 24 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Війська рф атакували Чугуїв «шахедами», є руйнування та постраждалі

Денис Молотов
Війська рф в середу завдали атаки «шахедами» по Чугуєву Харківської області. Про це повідомила мер міста Галина Мінаєва.

За її словами, внаслідок обстрілу один будинок був зруйнований повністю, ще близько двадцяти отримали пошкодження, частина з них – значні. Одна жінка звернулася до лікарів із симптомами гострої стресової реакції.

У ДСНС уточнили, що внаслідок удару по селу Шипувате поранення отримала 43-річна жінка. Її госпіталізували до медичного закладу, де вона перебуває під наглядом лікарів.

☝️ Також рятувальники повідомили про загоряння трьох приватних господарських споруд загальною площею близько 150 квадратних метрів. Вогонь пошкодив ще кілька житлових будинків, а також будівлю одного з місцевих навчальних закладів.

Місцева влада наголосила, що наслідки атаки «шахедами» ліквідують, а служби продовжують обстежувати зруйновані й пошкоджені об’єкти.

📌 Нагадаємо, що раніше війська рф завдали удару по селищу Слатине Харківського району, де внаслідок обстрілу виникла пожежа.

Окрім цього, у середу російські військові злочинці здійснили комбінований обстріл по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ, застосувавши зокрема дві ракети «Іскандер».

