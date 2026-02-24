Зеленський заявив про дефіцит систем Patriot на більшості території України

Шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що в країні зберігається суттєвий дефіцит систем «Patriot», здатних перехоплювати балістичні ракети. Про це глава держави повідомив в інтерв’ю Tagesschau.

За словами Зеленського, його попередні публічні заяви щодо протиповітряної оборони не були критикою міжнародних партнерів, а мали на меті привернути увагу до реального стану захисту.

📢 «Я не буду говорити, де знаходяться наші системи Patriot. Але на 80% території нашої країни немає таких систем проти балістичних ракет», — сказав Зеленський.

Шостий глава держави наголосив, що Україна продовжує активно шукати можливості для посилення ППО. Навіть за умов обмеженої кількості комплексів Київ разом із союзниками працює над фінансуванням їх закупівлі.

📢 «Навіть якщо нам не дають систем, ми знайшли гроші на них разом з нашими партнерами», — зазначив він.

☝️ Зеленський уточнив, що особисто проводив переговори з представниками Німеччини, Норвегії, держав Північної Європи та Канади.

Він також підкреслив високу вартість сучасних систем протиповітряної оборони.

📢 «Вони коштують від 1,5 до 2 мільярдів за систему. А ракета коштує від двох до трьох мільйонів», — пояснив український лідер.

Зеленський додав, що вже досяг домовленостей щодо виділення додаткового фінансування на посилення протиповітряного захисту.

Нагадаємо, раніше Володимир Олександрович заявляв, що якби Європа отримала від США необхідні ліцензії на виробництво ракет, це дозволило б швидше зміцнити українську ППО. Однак Сполучені Штати зрештою не погодилися на таке рішення.

ℹ️ Ліцензію та виробничі потужності для випуску ракет – перехоплювачів до комплексів протиповітряної оборони (ППО) «Patriot» наразі має Японія.

👉 Також раніше шостий президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду щодо безпекової ситуації в Києві та регіонах, під час якої критично оцінив роботу протиповітряної оборони (ППО) в окремих областях.