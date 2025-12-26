Відбулись нові переговори росіян із США щодо «мирної угоди»

У кремлі заявили, що проаналізували інформацію, яку спеціальний представник рф кирило дмитрієв доповів російському диктатору володимиру путіну після поїздки до Маямі. За підсумками цього аналізу вже відбувся контакт із представниками Сполучених Штатів. Про це у п’ятницю, 26 грудня, повідомив прессекретар кремля дмитро пєсков, передають російські ЗМІ.

За словами пєскова, після доповіді дмитрієва щодо його візиту до США та контактів з американською стороною отримані дані були опрацьовані в кремлі. Після цього, за дорученням путіна, відбувся контакт між представниками адміністрацій росії та США.

📢 «Домовлено продовжувати діалог», – зазначив речник кремля.

У телефонній розмові з російського боку брав участь помічник путіна юрій ушаков, зі сторони США – кілька співрозмовників, імен яких у кремлі не уточнили. Секретар диктатора пєсков також відмовився розкривати, які саме документи дмитрієв привіз зі США, пояснивши це міркуваннями конфіденційності.

За його словами, «поширення цієї інформації може негативно позначитися на ході переговорного процесу».

📢 «Був такий контакт, і вирішили продовжувати діалог. Ось все, що ми можемо сказати», – підсумував прессекретар російського диктатора.

Нагадаємо, 25 грудня шостий президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з членами команди президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, за підсумками якої заявив про «хороші ідеї для тривалого миру».

Сьогодні Зеленський також анонсував зустріч із Дональдом Трампом найближчим часом. За даними ЗМІ, переговори президентів України та США можуть відбутися у Флориді в неділю, 28 грудня.