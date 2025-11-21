Відбулась розмова з керівництвом ЄС щодо «мирного плану» США

Шостий президент України Володимир Зеленський провів телефонні консультації з президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Про це поінформувала пресслужба Зеленського у п’ятницю, 21 листопада.

Під час розмови шостий український президент докладно окреслив пропозиції американської сторони щодо завершення війни та поінформував європейських партнерів про тристоронні контакти Києва зі США та країнами ЄС. У повідомленні наголошується:

📢 «Лідери України, Євроради та Єврокомісії цінують бажання Сполучених Штатів і президента Дональда Трампа закінчити цю війну та працюють у тісній координації, щоб це був спільний, узгоджений план».

☝️ Як зазначили в Офісі президента, у найближчі дні заплановано серію зустрічей і телефонних переговорів. Команди України, Сполучених Штатів та Європейського Союзу продовжать працювати в об’єднаному форматі.

Раніше стало відомо, що Зеленський обговорив американський мирний план із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

☝️ Напередодні медіа оприлюднили перелік пунктів нового пропозиційного пакета США щодо врегулювання. Сьогодні у своєму відеозверненні Зеленський попередив, що Україна може опинитися перед дуже складним вибором.

Тим часом президент США Дональд Трамп публічно визначив дедлайн для України, який стосується розгляду мирного плану Вашингтоном.

👉 Також стало відомо, що у столицях ЄС дедалі активніше просувається ідея опрацювати власну формулу припинення війни. Це могло б замінити запропонований Вашингтоном документ “мирного плану”.