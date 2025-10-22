Ветерани, звільнені з полону, багатодітні сім’ї та ВПО з Луганщини отримають пільгові кредити на житло

Очільник Луганської області Олексій Харченко затвердив нову програму підтримки для внутрішньо переміщених осіб. Він підписав розпорядження №260 від 21 жовтня 2025 року «Про затвердження Обласної цільової програми житлового кредитування внутрішньо переміщених осіб Луганської області та членів їхніх сімей на 2025–2026 роки». Про це йдеться на офіційному сайті Луганської обласної військової адміністрації (ОВА)

📢 «Підтримка колишніх військовополонених – передусім. Крім того, я вже багато разів наголошував, що протягом останніх 11 років переселенці із захоплених у 2014 році територій Луганщини не можуть скористатися програмами, запровадженими військовими адміністраціями населених пунктів регіону. Втім, цьогоріч нам, завдяки новій обласній програмі, вдалося вперше охопити оздоровчою кампанією дітей, батьки яких мають реєстрацію у Луганському, Алчевському, Довжанському, Ровеньківському районах. Тепер намагатимемося допомогти із придбанням житла», – наголосив начальник Луганської обласної військової адміністрації.

За словами Харченка, програма житлового кредитування має запрацювати орієнтовно з 3 листопада. До цього моменту триватиме громадське обговорення проєкту, а також завершаться погодження з територіальними підрозділами Міністерства юстиції та Держаудитслужби.

В обласній адміністрації зазначають, що загальний обсяг фінансування програми становить 850 мільйонів гривень. Ці кошти планують спрямувати на забезпечення довгострокових пільгових кредитів для ВПО, які через війну втратили своє житло.

Кредит видаватимуть на термін до 10 років, а його гранична сума не перевищуватиме 3 мільйони гривень. Водночас передбачено додаткові пільги для позичальників — часткове погашення основної суми зобов’язань за кредитом за рахунок коштів обласного бюджету у розмірі 50 %, 75 % та 99,5 %. Найвищу пільгу отримають звільнені з полону українці, які пережили полон унаслідок російської агресії.

☝️ Скористатися програмою житлового кредитування зможуть такі категорії громадян ВПО з Луганської області:

внутрішньо переміщені особи, щодо яких встановлено факт позбавлення свободи внаслідок збройної агресії рф (у разі звільнення з полону);

ветерани та ветеранки війни, які отримали інвалідність унаслідок бойових дій, визначені пунктами 11-16 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», які на день подання заяви для отримання кредиту зареєстровані на території територіальних громад Луганського, Алчевського, Довжанського, Ровеньківського районів Луганської області;

багатодітні сім’ї, які мають трьох і більше дітей до 18 років, які на день подання заяви для отримання кредиту зареєстровані на території територіальних громад Луганського, Алчевського, Довжанського, Ровеньківського районів Луганської області;

інші переселенці, які на день подання заяви для отримання кредиту зареєстровані на території територіальних громад Луганського, Алчевського, Довжанського, Ровеньківського районів Луганської області.

Крім цього, участь у програмі зможуть взяти особи, які відповідають вимогам щодо реєстрації та документального підтвердження статусу ВПО. Програма стане першим масштабним механізмом житлової підтримки для переселенців Луганщини за останнє десятиліття.

З повним Порядком використання коштів обласного бюджету для надання пільгового довгострокового кредиту можна ознайомитися за офіційним 👉 посиланням.

