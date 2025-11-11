Середа, 12 Листопада, 2025
Ветерани можуть отримати компенсацію за товари, придбані для ведення свого бізнесу

Денис Молотов
Український ветеранський фонд Мінветеранів компенсує до 20 тисяч гривень на купівлю предметів та товарів для ведення ветеранського бізнесу. 

Ветерани можуть отримати компенсацію за товари, придбані для ведення свого бізнесуОтримати компенсацію можуть ветерани, ветеранки, члени їхніх сімей, члени сімей загиблих Захисників і Захисниць, які є підприємцями або здійснюють незалежну професійну діяльність.

Які документи необхідно подати, щоб отримати компенсацію👇

✅ До заявки про компенсацію додаються такі документи:

  • документ, що посвідчує особу громадянина України (копія паспорта особи, що подає заявку, (всі сторінки) або копія ID-картки (з обох сторін) та копія витягу про реєстрацію місця проживання);
  • для ФОП — документ про набуття статусу підприємця фізичною особою (копія витягу з ЄДРПОУ або іншого інформаційного ресурсу, що містить актуальні дані про ФОП на момент подання заявки);
  • для самозайнятих осіб — документ про взяття на облік самозайнятої особи;
  • документ, що підтверджує один зі статусів ветерана війни, особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною;
    постраждалого учасника Революції Гідності;
    члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;
    члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України (обов’язково);
  • у випадку подання заявки членом сім’ї ветерана подаються документи, що підтверджують належність до члена сім’ї ветерана. Наприклад, свідоцтво про шлюб, копії свідоцтва про народження та документів, що підтверджують спільну реєстрацію з ветераном за однією адресою (копії паспортів заявника та ветерана або витягів про реєстрацію місця проживання тощо);
  • документ, що підтверджує взяття особи на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);
  • документи про понесення фактичних витрат, пов’язаних зі здійсненням підприємницької або незалежної професійної діяльності самозайнятою особою, які можуть бути компенсовані.

⚠️ Зверніть увагу, що компенсація виплачується лише за вже придбані товари, кошти на заплановані покупки в межах програми не виплачуються. Крім того, не допускається повторна компенсація витрат на підставі посвідчення, за яким вже проводилась компенсація витрат ветерану або члену його сім’ї.

Дізнатися більше про програму та подати заявку на компенсацію можна на сайті Українського ветеранського фонду за посиланням. Ветерани можуть отримати компенсацію за товари, придбані для ведення свого бізнесу

