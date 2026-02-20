Верховний суд США скасував більшість мит Трампа

Верховний суд США визнав незаконними більшість мит, запроваджених президентом країни Дональдом Трампом через застосування закону про надзвичайні повноваження. Про це повідомляє телеканал NBC News.

Судді (шість проти трьох) постановили, що глава Білого дому перевищив свої повноваження, коли ввів масштабні мита на імпорт до США, посилаючись на закон Про міжнародні надзвичайні економічні повноваження 1977 року (IEEPA).

📢 «Постановляємо, що IEEPA не надає президентові повноважень запроваджувати мита», — заявив голова суду Джон Робертс.

Рішення стосується не всіх тарифів, запроваджених Дональдом Трампом. Чинними залишаються мита на сталь і алюміній, ухвалені на підставі інших законів. Водночас суд скасував дві категорії:

так звані взаємні мита щодо окремих країн — від 34% для Китаю до базових 10% для решти світу;

25% тариф на частину товарів із Канади, Китаю й Мексики, який адміністрація обґрунтовувала їхньою неспроможністю «стримати потік фентанілу».

☝️ Конституція США закріплює право встановлювати мита за Конгресом. Закон IEEPA дозволяє президентові «регулювати» імпорт і експорт у разі «незвичної та надзвичайної загрози» для держави, однак прямо не передбачає можливість введення тарифів. До Трампа жоден президент не застосовував цей механізм для запровадження мит.

Позови проти тарифів подали кілька компаній, зокрема імпортер вина і спиртних напоїв V.O.S. Selections, Plastic Services and Products, а також дві фірми з продажу навчальних іграшок. Окремий позов ініціювала коаліція штатів на чолі з Орегоном.

