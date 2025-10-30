В Україні запрацює екосистема «Обрій» для підтримки безробітних

В Україні запрацює екосистема «Обрій», створена для надання комплексної допомоги безробітним громадянам. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у своєму Telegram 29 жовтня.

За її словами, Кабінет міністрів підтримав запуск екосистеми «Обрій», яка стане частиною цифрової інфраструктури держави.

📢 «У її рамках через “Дію” українці зможуть зареєструвати статус безробітного, оформити допомогу, офіційно звільнитися на тимчасово окупованих територіях, а також отримати грант до 15 тисяч гривень на перекваліфікацію», — зазначила прем’єрка.

Свириденко наголосила, що система «Обрій» працюватиме на основі штучного інтелекту, який автоматично визначатиме громадян, що втратили роботу, і підбиратиме для них актуальні вакансії за навичками, досвідом і локацією.

☝️ Аналітична складова системи дозволить державі та бізнесу в режимі реального часу прогнозувати потреби у спеціалістах і навичках. Це допоможе формувати більш гнучкий ринок праці.

До «Обрію» мають приєднатися всі ключові державні інституції, а адміністрування проєкту здійснюватиме Державна служба зайнятості.

Прем’єрка уточнила, що якщо людина не працевлаштується протягом 60 днів після втрати роботи, кар’єрні радники Служби зайнятості зможуть запропонувати їй вакансії, навчання, перекваліфікацію або грант. Це відбуватиметься ще до отримання статусу безробітного.

👉 Нагадаємо, що понад три тисячі підприємств на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей повністю зупинили роботу. Нині лише близько 30% населення мають постійне працевлаштування.

📌 Також раніше питання легалізації праці стало центральним під час зустрічі у межах «Діалогу із бізнесом». Захід було проведено за участі представників Східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці.