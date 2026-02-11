В Україні створили лазерну систему для знищення дронів — ЗМІ

Українські інженери розробили лазерну систему Sunray, яка здатна знищувати безпілотники спрямованим променем. Про це у вівторок, 10 лютого, повідомило видання The Atlantic, журналіст якого був присутній під час випробування нової зброї.

Мобільна та безшумна система

За словами автора матеріалу, установка є компактною — її можна перевозити у багажнику автомобіля. Під час тестування лазерну гармату, що зовні нагадує аматорський телескоп із кількома камерами, встановили на даху пікапа.

Система працює:

без шуму ;

; без видимого світіння ;

; без характерного «червоного променя», відомого з фільмів.

Як проходило випробування

📢 «Один з інженерів запустив невеликий дрон, і він пролетів за кілька сотень ярдів від нас, зависаючи в прозорому зимовому небі. Лазер обертався, поки його камери стежили за ціллю. Оператор крикнув: “Вогонь!” За лічені секунди дрон почав горіти, ніби в нього вдарила невидима блискавка, а потім упав на землю вогняною дугою», – описує автор матеріалу роботу системи Sunray.

Українська Sunray не є першою лазерною системою у світі. Зокрема:

У ВМС США використовується система Helios , розроблена компанією Lockheed Martin у межах контракту на 150 млн доларів (2018 рік).

використовується система , розроблена компанією у межах контракту на 150 млн доларів (2018 рік). Перший Helios було встановлено на американському есмінці через чотири роки після підписання контракту.

Водночас українські розробники створили Sunray приблизно за два роки, витративши кілька мільйонів доларів, і планують продавати її за кількасот тисяч доларів, що значно дешевше західних аналогів.

💡 Лазер як альтернатива ракетам

Лазерні системи дедалі частіше розглядають як економічно вигідну альтернативу ракетним перехоплювачам. Наприклад, британська система DragonFire має орієнтовну вартість одного «пострілу» близько 10 фунтів стерлінгів (≈13 доларів).

Раніше також повідомлялося, що Україна презентувала протикорабельну безпілотну систему та вперше продемонструвала роботу лазерної зброї «Трембіта».

Розробка Sunray може стати важливим елементом протидії дронам у сучасній війні, де масове використання БпЛА створює нові виклики для систем ППО.

👉 Раніше шостий президент України повідомляв, що ефективність знищення ворожих «шахедів» українськими дронами-перехоплювачами наразі сягає 68% і, за прогнозом, має підвищуватися.