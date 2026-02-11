Середа, 11 Лютого, 2026
В Україні створили лазерну систему для знищення дронів — ЗМІ

Денис Молотов
В Україні створили лазерну систему для знищення дронів — ЗМІ
Ілюстративне фото з відкритих джерел: робота мобільної вогневої групи ППО.

Українські інженери розробили лазерну систему Sunray, яка здатна знищувати безпілотники спрямованим променем. Про це у вівторок, 10 лютого, повідомило видання The Atlantic, журналіст якого був присутній під час випробування нової зброї.

Мобільна та безшумна система

За словами автора матеріалу, установка є компактною — її можна перевозити у багажнику автомобіля. Під час тестування лазерну гармату, що зовні нагадує аматорський телескоп із кількома камерами, встановили на даху пікапа.

Система працює:

  • без шуму;
  • без видимого світіння;
  • без характерного «червоного променя», відомого з фільмів.
Як проходило випробування

📢 «Один з інженерів запустив невеликий дрон, і він пролетів за кілька сотень ярдів від нас, зависаючи в прозорому зимовому небі. Лазер обертався, поки його камери стежили за ціллю. Оператор крикнув: “Вогонь!” За лічені секунди дрон почав горіти, ніби в нього вдарила невидима блискавка, а потім упав на землю вогняною дугою», – описує автор матеріалу роботу системи Sunray.

Українська Sunray не є першою лазерною системою у світі. Зокрема:

  • У ВМС США використовується система Helios, розроблена компанією Lockheed Martin у межах контракту на 150 млн доларів (2018 рік).
  • Перший Helios було встановлено на американському есмінці через чотири роки після підписання контракту.

Водночас українські розробники створили Sunray приблизно за два роки, витративши кілька мільйонів доларів, і планують продавати її за кількасот тисяч доларів, що значно дешевше західних аналогів.

💡 Лазер як альтернатива ракетам

Лазерні системи дедалі частіше розглядають як економічно вигідну альтернативу ракетним перехоплювачам. Наприклад, британська система DragonFire має орієнтовну вартість одного «пострілу» близько 10 фунтів стерлінгів (≈13 доларів).

Раніше також повідомлялося, що Україна презентувала протикорабельну безпілотну систему та вперше продемонструвала роботу лазерної зброї «Трембіта».

Розробка Sunray може стати важливим елементом протидії дронам у сучасній війні, де масове використання БпЛА створює нові виклики для систем ППО.

👉 Раніше шостий президент України повідомляв, що ефективність знищення ворожих «шахедів» українськими дронами-перехоплювачами наразі сягає 68% і, за прогнозом, має підвищуватися.

