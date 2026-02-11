В Україні створили лазерну систему для знищення дронів — ЗМІ

Українські інженери розробили лазерну систему Sunray, яка здатна знищувати безпілотники спрямованим променем. Про це у вівторок, 10 лютого, повідомило видання The Atlantic, журналіст якого був присутній під час випробування нової зброї.
Мобільна та безшумна система
За словами автора матеріалу, установка є компактною — її можна перевозити у багажнику автомобіля. Під час тестування лазерну гармату, що зовні нагадує аматорський телескоп із кількома камерами, встановили на даху пікапа.
Система працює:
- без шуму;
- без видимого світіння;
- без характерного «червоного променя», відомого з фільмів.
Як проходило випробування
📢 «Один з інженерів запустив невеликий дрон, і він пролетів за кілька сотень ярдів від нас, зависаючи в прозорому зимовому небі. Лазер обертався, поки його камери стежили за ціллю. Оператор крикнув: “Вогонь!” За лічені секунди дрон почав горіти, ніби в нього вдарила невидима блискавка, а потім упав на землю вогняною дугою», – описує автор матеріалу роботу системи Sunray.
Українська Sunray не є першою лазерною системою у світі. Зокрема:
- У ВМС США використовується система Helios, розроблена компанією Lockheed Martin у межах контракту на 150 млн доларів (2018 рік).
- Перший Helios було встановлено на американському есмінці через чотири роки після підписання контракту.
Водночас українські розробники створили Sunray приблизно за два роки, витративши кілька мільйонів доларів, і планують продавати її за кількасот тисяч доларів, що значно дешевше західних аналогів.
💡 Лазер як альтернатива ракетам
Лазерні системи дедалі частіше розглядають як економічно вигідну альтернативу ракетним перехоплювачам. Наприклад, британська система DragonFire має орієнтовну вартість одного «пострілу» близько 10 фунтів стерлінгів (≈13 доларів).
Раніше також повідомлялося, що Україна презентувала протикорабельну безпілотну систему та вперше продемонструвала роботу лазерної зброї «Трембіта».
Розробка Sunray може стати важливим елементом протидії дронам у сучасній війні, де масове використання БпЛА створює нові виклики для систем ППО.
👉 Раніше шостий президент України повідомляв, що ефективність знищення ворожих «шахедів» українськими дронами-перехоплювачами наразі сягає 68% і, за прогнозом, має підвищуватися.