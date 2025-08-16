В ОП спростували чутки про домовленість щодо повітряного перемир’я

Україна не володіє жодною інформацією про попередню домовленість щодо запровадження повітряного перемир’я до запланованої тристоронньої зустрічі за участю лідерів США, України та росії. Про це заявив радник шостого президента України з комунікації Дмитро Литвин у соцмережі Х (колишній Twitter) у суботу, 16 серпня.

📢 «Ми ще нічого про це не чули», – написав Литвин у відповіді до допису британського журналіста Олівера Керрола.

Раніше кореспондент видання The Economist Олівер Керрол із посиланням на власні джерела повідомив, що на саміті в Алясці нібито була досягнута попередня домовленість про припинення повітряних бойових дій до часу проведення зустрічі президентів США Дональда Трампа, України Володимира Зеленського та російського диктатора володимира путіна.

📢 «Мені повідомили, що досягнуто попередньої домовленості про припинення повітряних бойових дій до зустрічі лідерів трьох сторін. Ми вважаємо, що небо дасть сигнал про попередні результати цих переговорів. Наступний тиждень буде цікавим», – написав журналіст у соцмережі Х.

Водночас за підсумками саміту на Алясці, Трамп заявив, що конкретної угоди про припинення вогню ще немає, проте сторони «мають дуже хороші шанси дійти згоди». Головною темою його переговорів із путіним стала війна росії проти України.

Вже наступного ранку президент США провів телефонні консультації з Володимиром Зеленським, а також із європейськими лідерами. У результаті шостий український президент анонсував свій візит до Вашингтона 18 серпня. Там він планує зустрітись з Трампом для подальшого обговорення кроків щодо мирного врегулювання.

Таким чином, на тлі чуток про «повітряне перемир’я», офіційний Київ заявляє, що не має жодної підтвердженої інформації про такі домовленості. Це підкреслює невизначеність навколо дипломатичних процесів, які можуть визначити майбутнє подальших переговорів між США, Україною та росією.