Понеділок, 13 Жовтня, 2025
ВАЖЛИВО

В окупованому Криму палає нафтобаза та електропідстанції

Денис Молотов
Денис Молотов
У ніч на понеділок в тимчасово окупованому Криму відбулася потужна та вибухова атака СБУ. Дрони Служби безпеки України спільно з Силами спеціальних операцій ЗСУ вразили Феодосійський морський нафтовий термінал та кілька енергетичних об’єктів. Про це повідомив Укрінформ із посиланням на джерела у Службі безпеки України 13 жовтня.

За наявною інформацією, безпілотники влучили щонайменше у п’ять резервуарів із пальним на території термінала. Внаслідок удару почалася масштабна пожежа, яку зафіксували місцеві мешканці. Полум’я охопило значну площу, а вибухи було чути у різних районах Феодосії.

Крім того, уражено підстанцію 220 кВ «Кафа» у Феодосії, що є частиною енергомоста рф–Крим. Внаслідок атаки пошкоджено силові трансформатори, розподільну установку, диспетчерську та приміщення із захисною автоматикою. На окупованій території спостерігаються перепади напруги та перебої з електропостачанням.

Також вибухи пролунали на підстанції 330 кВ у Сімферополі, де, за повідомленнями очевидців, було зафіксовано кілька потужних детонацій.

У СБУ наголосили:

📢 «СБУ продовжує систематично зменшувати військову, логістичну та економічну спроможність ворога вести війну проти України. Наші технічні можливості дозволяють влаштовувати ‘бавовну’ як на тимчасово окупованих територіях, так і в глибокому тилу рф. Ця робота триватиме».

Раніше окупаційна влада заявила про збиття 20 безпілотників, але місцеві Telegram-канали публікували відео потужних пожеж і стовпів диму, що здіймалися над Феодосією.

☝️ Нагадаємо, що це вже друга атака на нафтобазу у районі Феодосії цього місяця. У ніч проти 6 жовтня вона також спалахнула і горіла кілька днів. Феодосійський нафтотермінал є найбільшим у Криму та колись міг зберігати до 250 тисяч тонн пального, яким активно користується російська окупаційна армія.

Моніторинговий Телеграм-канал «Кримській вітер» зазначив, що внаслідок сьогоднішньої атаки БпЛА на нафтобазу у Феодосії було пошкоджено 11 резервуарів, 10 із них були заповнені паливом. Про це повідомили обізнані про обстановку джерела

На фото ситуація на нафтобазі після атаки 6 жовтня. Червоним кольором зображені знищені рік тому резервуари, жовтим – 6 жовтня, що палали в результаті атаки.

Таким чином, на нафтобазі залишилися цілими лише 6 резервуарів і не факт, що їхня кількість не зменшиться, поки там вирує пожежа.

Атака СБУ у Криму суттєво вплинула на енергетичну інфраструктуру окупантів і продемонструвала зростання операційних можливостей українських сил у боротьбі за деокупацію півострова.

