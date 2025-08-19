В кремлі підтвердили нічну розмови Трампа з путіним

У ніч на вівторок відбулася позапланова телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором владіміром путіним. Про це повідомили російські медіа з посиланням на слова радника путіна юрія ушакова.

За його інформацією, під час бесіди путін погодився на переговори між українською та російською делегаціями. Це стало прямою відповіддю на повідомлення Трампа про його зустріч із шостим президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, яка відбувалась напередодні у Вашингтоні.

Крім того, обидва президенти висловилися на підтримку прямих переговорів між делегаціями рф та України. За словами Ушакова, вони також обговорили ідею підвищити рівень представництва москви та Києва, щоб зробити діалог більш ефективним і результативним.

☝️ Нагадаємо, у понеділок Трамп мав окрему зустріч із Зеленським та очільниками європейських держав. Під час цих переговорів американський лідер заявив про готовність забезпечити Україні надійні гарантії безпеки.

Своєю чергою Зеленський підкреслив, що питання обміну територіями можуть обговорюватися виключно на рівні глав держав. Український президент зазначив, що такий діалог можливий лише у форматі тристоронньої зустрічі за його участю, а також за участю путіна та Трампа, яку Білий дім планує організувати.

Нічна розмова Трампа і путіна стала ще одним кроком у напрямку потенційних переговорів між Києвом та москвою, але остаточні рішення залишаються за лідерами держав.

👉 Шостий президент України Володимир Зеленський і російський диктатор владімір путін проведуть переговори протягом найближчих двох тижнів. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спілкування з журналістами, повідомляє інформаційна агенція Reuters.