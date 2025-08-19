Вівторок, 19 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

В кремлі підтвердили нічну розмови Трампа з путіним

Денис Молотов
Денис Молотов
В кремлі підтвердили нічну розмови Трампа з путіним

У ніч на вівторок відбулася позапланова телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором владіміром путіним. Про це повідомили російські медіа з посиланням на слова радника путіна юрія ушакова.

За його інформацією, під час бесіди путін погодився на переговори між українською та російською делегаціями. Це стало прямою відповіддю на повідомлення Трампа про його зустріч із шостим президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, яка відбувалась напередодні у Вашингтоні.

Крім того, обидва президенти висловилися на підтримку прямих переговорів між делегаціями рф та України. За словами Ушакова, вони також обговорили ідею підвищити рівень представництва москви та Києва, щоб зробити діалог більш ефективним і результативним.

☝️ Нагадаємо, у понеділок Трамп мав окрему зустріч із Зеленським та очільниками європейських держав. Під час цих переговорів американський лідер заявив про готовність забезпечити Україні надійні гарантії безпеки.

Своєю чергою Зеленський підкреслив, що питання обміну територіями можуть обговорюватися виключно на рівні глав держав. Український президент зазначив, що такий діалог можливий лише у форматі тристоронньої зустрічі за його участю, а також за участю путіна та Трампа, яку Білий дім планує організувати.

Нічна розмова Трампа і путіна стала ще одним кроком у напрямку потенційних переговорів між Києвом та москвою, але остаточні рішення залишаються за лідерами держав.

👉 Шостий президент України Володимир Зеленський і російський диктатор  владімір путін проведуть переговори протягом найближчих двох тижнів. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спілкування з журналістами, повідомляє інформаційна агенція Reuters.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

росіяни зруйнували будинок у Новояковлівці: загинула дитина

ВІЙНА

ЄС: мир без справедливості для України є лише капітуляцією перед агресором

ПОЛІТИКА

Фейк: У Чернігові усміхнений чиновник вручив грамоту матері загиблого військового

СТОПФЕЙК

На Донеччині російський окупант розстріляв мирного жителя

ВІЙНА

Фейк: Україна атакує жителів Херсона FPV-дронами

СТОПФЕЙК

Понад 240 дітей з Кремінської громади оздоровлено в Україні й за кордоном

ЛУГАНЩИНА

Трамп: «Ніякого Криму назад і ніякого вступу в НАТО»

ВАЖЛИВО

Історична «бронза» України у спортивній аеробіці на Всесвітніх іграх-2025

СПОРТ

Арттерапія та майстер-класи для ВПО з Луганщини пройшли у Полтаві та Дніпрі

ЛУГАНЩИНА

Сенатори США пропонують визнати рф та білорусь спонсорами тероризму через викрадення українських дітей

ПОДІЇ

П’ять традицій Сіверськодонецького району поповнили Нацперелік спадщини

ЛУГАНЩИНА

Зеленський побачив реальний шанс на мир

ПОЛІТИКА

Трамп анонсував новий масштабний обмін полоненими між Україною та рф

ВАЖЛИВО

Україна наполягає на участі у всіх мирних переговорах – МЗС

ВЛАДА

Зеленський готовий обговорювати питання територій з путіним

ВЛАДА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"