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В Абу-Дабі розпочалися тристоронні переговори України, США та росії

Делегації обговорюють припинення бойових дій і наближення миру. Перед початком переговорів українська команда провела координаційну зустріч із європейськими партнерами.

Денис Молотов
Денис Молотов
В Абу-Дабі розпочалися тристоронні переговори України, США та росії
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 10.11.2026

У вівторок, 10 листопада, в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів розпочалися переговори у форматі Україна – США – росія. Про перехід до тристоронньої зустрічі повідомив у Telegram голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров.

📢 «Перейшли до тристороннього формату переговорів Україна-США-росія. На порядку денному – ключові питання припинення бойових дій та наближення миру. Працюємо відповідно до завдань, визначених Президентом України», – зазначив він.

Раніше Умєров окреслив пріоритети української делегації: припинення бойових дій, надійні післявоєнні гарантії безпеки, економічне відновлення та розвиток України, а також гуманітарні кроки.

Разом із ним Україну на переговорах представляють Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький. Про склад команди очільник СЗР розповів перед початком зустрічей.

Координація з Європою та зустріч Сибіги з Рубіо

Роботу в Абу-Дабі українська делегація розпочала із зустрічі з представниками Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, НАТО та Єврокомісії. Її метою було узгодити позиції та подальші кроки перед тристоронніми переговорами.

За попереднім повідомленням Умєрова, до цих консультацій також мали долучитися спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Паралельно дипломатичні контакти тривають у Парижі. Там міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та державний секретар США Марко Рубіо розпочали переговори перед зустрічами очільників зовнішньополітичних відомств країн «Групи семи». Про початок їхньої зустрічі повідомило Суспільне.

Тристоронні переговори в Абу-Дабі заплановані на 10–11 листопада. Окремо українська команда проводить консультації з європейськими партнерами, щоб забезпечити узгодженість позицій у дипломатичному процесі.

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