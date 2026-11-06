Атака на Київщину: троє постраждалих і пошкоджені енергооб’єкти

У ніч проти 6 листопада російські війська атакували Київську область. Постраждали троє людей, також зафіксовані руйнування житла та пошкодження енергооб’єктів. Про наслідки удару повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.
У Бориспільському районі після атаки загорілися приватний житловий будинок і господарська споруда. Обидві будівлі повністю знищені.
Двоє людей мали гостру реакцію на стрес. Ще один постраждалий – чоловік – дістав черепно-мозкову травму та садна кінцівки.
📢 «Усім надали необхідну медичну допомогу на місці. Госпіталізація не знадобилася», – уточнив Ткаченко.
⚡️Пошкоджені енергетика та заклад освіти
У Білоцерківському й Обухівському районах російські удари пошкодили об’єкти енергетичної інфраструктури.
Крім того, в Обухівському районі вибухова хвиля пошкодила вікна навчального корпусу та гуртожитку закладу освіти.
Про атаку на енергетичну інфраструктуру Білоцерківської громади повідомляли ще ввечері 5 листопада. Внаслідок удару виникли перебої з електропостачанням. За інформацією міської влади громаду атакували три реактивні безпілотники.
Ворожі удари цієї доби спричинили жертви й в іншому регіоні. Вранці 6 листопада в одному із сіл Сарненського району Рівненської області загинув чоловік. За попередніми даними обласної влади, також пошкоджені житловий будинок і вантажний автомобіль.
- Також нагадаємо, що у четвер, 5 листопада, внаслідок артилерійського обстрілу Марганця на Дніпропетровщині постраждали четверо жінок. російські снаряди пошкодили приватні та багатоквартирні будинки, а також автомобілі.
- У селищі Комишуваха Запорізької області п’яту добу тривають пошуково-рятувальні роботи після російської атаки 2 листопада. Станом на ранок 6 листопада відомо про 53 загиблих.