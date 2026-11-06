ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Атака на Київщину: троє постраждалих і пошкоджені енергооб’єкти

У Бориспільському районі внаслідок атаки знищені приватний будинок і господарська споруда. У Білоцерківському та Обухівському районах пошкоджена енергетична інфраструктура.

Денис Молотов
Денис Молотов
Атака на Київщину: троє постраждалих і пошкоджені енергооб’єкти
Фото: ДСНС Київської області

У ніч проти 6 листопада російські війська атакували Київську область. Постраждали троє людей, також зафіксовані руйнування житла та пошкодження енергооб’єктів. Про наслідки удару повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

У Бориспільському районі після атаки загорілися приватний житловий будинок і господарська споруда. Обидві будівлі повністю знищені.

Двоє людей мали гостру реакцію на стрес. Ще один постраждалий – чоловік – дістав черепно-мозкову травму та садна кінцівки.

📢 «Усім надали необхідну медичну допомогу на місці. Госпіталізація не знадобилася», – уточнив Ткаченко.

⚡️Пошкоджені енергетика та заклад освіти

У Білоцерківському й Обухівському районах російські удари пошкодили об’єкти енергетичної інфраструктури.

Крім того, в Обухівському районі вибухова хвиля пошкодила вікна навчального корпусу та гуртожитку закладу освіти.

Про атаку на енергетичну інфраструктуру Білоцерківської громади повідомляли ще ввечері 5 листопада. Внаслідок удару виникли перебої з електропостачанням. За інформацією міської влади громаду атакували три реактивні безпілотники.

Ворожі удари цієї доби спричинили жертви й в іншому регіоні. Вранці 6 листопада в одному із сіл Сарненського району Рівненської області загинув чоловік. За попередніми даними обласної влади, також пошкоджені житловий будинок і вантажний автомобіль.

  • Також нагадаємо, що у четвер, 5 листопада, внаслідок артилерійського обстрілу Марганця на Дніпропетровщині постраждали четверо жінок. російські снаряди пошкодили приватні та багатоквартирні будинки, а також автомобілі.
  • У селищі Комишуваха Запорізької області п’яту добу тривають пошуково-рятувальні роботи після російської атаки 2 листопада. Станом на ранок 6 листопада відомо про 53 загиблих.
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Єврокомісія відреагувала на конфлікт навколо Конституційного трибуналу Польщі

ВАЖЛИВО

росія застосовує нову “Герберу” з розширеною дальністю до 1200 км – ГУР

ПОДІЇ

Україна має бойовий досвід, Європа – ресурси: чому оборонна співпраця стає питанням спільної безпеки

ПОДІЇ

російський авіаудар зруйнував будівлю виконкому в Краматорську

ВІЙНА

У Комишувасі кількість загиблих після російського авіаудару зросла до 53

ВАЖЛИВО

24-річна американка померла після втрати свідомості на Нью-Йоркському марафоні

СПОРТ

США та партнери обговорюють п’ять напрямів зміцнення безпеки Європи

ВАЖЛИВО

Новий закон про ВПО вже діє, а правила ще пишуть

ВПО

Лубінець вирушив до Вашингтона на зустріч із Меланією Трамп

ВАЖЛИВО

США обмежують роботу китайських лабораторій

ПОЛІТИКА

росія під тиском дефіциту вперше планує відкласти виплату зарплат у міноборони рф – ЗМІ

ПОДІЇ

Повідомлено про підозру керівнику захопленого заводу на Луганщині

КРИМІНАЛ

Замість лікування – зйомки у “МастерШеф”: ДБР повідомило про підозру офіцерці ЗСУ

ПОДІЇ

Справа «Мідас»: НАБУ та САП завершили розслідування корупційної схеми в енергетиці

ВАЖЛИВО

Зеленський прибув до Берліна: пріоритети переговорів – ППО та енергетика

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип