Сили оборони уразили завод палива для «Іскандерів» під Санкт-Петербургом – Генштаб

У ніч проти 9 листопада Сили оборони України завдали удару по заводу імені морозова поблизу Санкт-Петербурга. Підприємство виготовляє твердопаливні заряди для двигунів балістичних ракет 9М723 комплексу «Іскандер-М». Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За інформацією військових, унаслідок ураження пошкоджено одразу три виробничі цехи. Остаточні наслідки атаки ще встановлюють.

📢 «Підрозділи уразили підприємство і пошкодили одразу три виробничі цехи. Масштаби збитків уточнюються», – зазначили в Генштабі.

Яку роль завод відіграє у виробництві російських ракет

Підприємство входить до структури державної корпорації «ростех» та є однією з ланок російського виробництва балістичного озброєння.

За даними Генштабу, завод спеціалізується на вибухових речовинах, виготовляє та постачає твердопаливні заряди для двигунів ракет «Іскандер-М». Також на підприємстві розробляли тверде паливо для двигунів ракетних комплексів «Тополь-М».

В українському командуванні наголосили, що удари по таких виробництвах мають ускладнити постачання ракет, якими росія атакує українські міста.

📢 «Кожен такий удар ускладнює ворогу випуск ракет для Іскандерів, якими він б’є по наших містах», – заявили в Генштабі.

Тієї ж ночі після атаки безпілотників виникла пожежа на Киришському НПЗ у Ленінградській області. Влучання по території підприємства та займання визнав губернатор регіону, повідомляє Радіо Свобода. Завод належить до групи «сургутнафтогаз».

Раніше Генштаб повідомляв про ураження двох пускових установок «Іскандер» у Брянській області під час ударів 6–7 листопада. На момент того повідомлення ступінь їхніх пошкоджень також уточнювали.