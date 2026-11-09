ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

«Герань-5 К5-К» росіяни перетворили на крилату ракету

росіяни зменшили розміри апарата та підвищили його швидкість і висоту польоту. У дослідженому зразку українська розвідка виявила термобаричну бойову частину й 93 іноземні електронні компоненти.

Денис Молотов
Денис Молотов
«Герань-5 К5-К» росіяни перетворили на крилату ракету
Ілюстративне фото з відкритих джерел / пускова установка російського виробу "Герань-5"

росія почала застосовувати проти України нову модифікацію «Герані-5» – К5-К, яку за аеродинамічною схемою та характеристиками можна класифікувати як малогабаритну крилату ракету. Про це 9 листопада повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

«Герань-5 К5-К» росіяни перетворили на крилату ракету 01
Фото ілюстративне / Головне управління розвідки України / ГУР МОУ / 09.11.2026

За даними розвідки, противник використовує цю модифікацію для ударів по українських містах із початку осені 2026 року. Фахівці дослідили зразок, який майже неушкодженим приземлився в полі.

Порівняно з попередньою «Геранню-5», довжина К5-К скоротилася із 6,5 до 4 метрів, а розмах крил – із 3,2 до 3 метрів. Також рашисти змінили аеродинаміку фюзеляжу, щоб покращити швидкісні та висотні характеристики.

За оцінкою ГУР, максимальна висота польоту зросла з 5 до 6 кілометрів, а крейсерська швидкість перевищує 450 км/год. Під час окремих маневрів апарат може розвивати до 1000 км/год – це не його постійна швидкість польоту.

Дальність залишилася на рівні 1000 кілометрів, а маса бойової частини – 90 кілограмів. Досліджений зразок був оснащений термобаричною бойовою частиною ТББЧ-90.

Навігація за зображеннями та іноземна електроніка

Авіоніка К5-К, за інформацією ГУР, відповідає обладнанню останніх версій реактивного безпілотника «Герань-4 Сікер». До її складу входять польотний контролер, інерціальна навігаційна система, трекер і mesh-модем.

Також фахівці виявили оптико-електронну кореляційну систему «Сусанин». Вона зіставляє зображення місцевості з еталонними даними, збереженими в пам’яті, для коригування маршруту. У дослідженій модифікації встановили камеру подвійного діапазону.

Обробку зображень забезпечує мікрокомп’ютер Coke Pi у пластиковому корпусі. У ГУР називають його китайським аналогом Raspberry Pi.

Апарат оснащений турбореактивним двигуном ТРД-200, який, за даними розвідки, збирають в алабузі з китайських комплектуючих.

Загалом експерти ідентифікували 93 електронні компоненти іноземного виробництва. З них 52 – від виробників зі США, ще по 10 – від виробників із Китаю та Швейцарії. Інтерактивну модель апарата та відомості про його складові оприлюднили на порталі War&Sanctions.

👉 Також було повідомлено, що верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї звернувся до володимира путіна з проханням поставити системи протиповітряної оборони С-400 «Тріумф».

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Іран попросив у путіна системи С-400 для посилення ППО

ПОЛІТИКА

Підприємцям Луганщини пояснили, як захищати свої права без суду

ЛУГАНЩИНА

Президент Ізраїлю доручив сформувати новий уряд

ПОЛІТИКА

24-річна американка померла після втрати свідомості на Нью-Йоркському марафоні

СПОРТ

Відповідав за військову допомогу Україні: Крістіан Фройдінг очолить Бундесвер

ПОДІЇ

Підлітків із Луганщини навчають розпізнавати спроби вербування спецслужбами рф

КРИМІНАЛ

Ситуацію в енергетиці частково стабілізували, у більшості регіонів і Києві повертаються до графіків – Укренерго

ПОДІЇ

Удар по Комишувасі: загинули 24 людини, серед них рятувальники та поліцейські

ВАЖЛИВО

ГУР розкрило характеристики нової модифікації “Герані-5”

ПОДІЇ

Як залишатися на зв’язку в блекаут

СУСПІЛЬСТВО

Швейцарія зняла санкції з російських олігархів – усманова та фрідмана

ВАЖЛИВО

Україна має бойовий досвід, Європа – ресурси: чому оборонна співпраця стає питанням спільної безпеки

ПОДІЇ

СБУ підтвердила обшуки у співробітників, Нацполіція повідомила про відсторонення поліцейських

ВАЖЛИВО

Справа «Карфаген»: ВАКС узяв під варту «Боксера» без права на заставу

КРИМІНАЛ

У будинку під Києвом тимчасово розміщували мобілізованих перед відправленням на навчання – речник НГУ

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип