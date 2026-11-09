«Герань-5 К5-К» росіяни перетворили на крилату ракету

росія почала застосовувати проти України нову модифікацію «Герані-5» – К5-К, яку за аеродинамічною схемою та характеристиками можна класифікувати як малогабаритну крилату ракету. Про це 9 листопада повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними розвідки, противник використовує цю модифікацію для ударів по українських містах із початку осені 2026 року. Фахівці дослідили зразок, який майже неушкодженим приземлився в полі.

Порівняно з попередньою «Геранню-5», довжина К5-К скоротилася із 6,5 до 4 метрів, а розмах крил – із 3,2 до 3 метрів. Також рашисти змінили аеродинаміку фюзеляжу, щоб покращити швидкісні та висотні характеристики.

За оцінкою ГУР, максимальна висота польоту зросла з 5 до 6 кілометрів, а крейсерська швидкість перевищує 450 км/год. Під час окремих маневрів апарат може розвивати до 1000 км/год – це не його постійна швидкість польоту.

Дальність залишилася на рівні 1000 кілометрів, а маса бойової частини – 90 кілограмів. Досліджений зразок був оснащений термобаричною бойовою частиною ТББЧ-90.

Навігація за зображеннями та іноземна електроніка

Авіоніка К5-К, за інформацією ГУР, відповідає обладнанню останніх версій реактивного безпілотника «Герань-4 Сікер». До її складу входять польотний контролер, інерціальна навігаційна система, трекер і mesh-модем.

Також фахівці виявили оптико-електронну кореляційну систему «Сусанин». Вона зіставляє зображення місцевості з еталонними даними, збереженими в пам’яті, для коригування маршруту. У дослідженій модифікації встановили камеру подвійного діапазону.

Обробку зображень забезпечує мікрокомп’ютер Coke Pi у пластиковому корпусі. У ГУР називають його китайським аналогом Raspberry Pi.

Апарат оснащений турбореактивним двигуном ТРД-200, який, за даними розвідки, збирають в алабузі з китайських комплектуючих.

Загалом експерти ідентифікували 93 електронні компоненти іноземного виробництва. З них 52 – від виробників зі США, ще по 10 – від виробників із Китаю та Швейцарії. Інтерактивну модель апарата та відомості про його складові оприлюднили на порталі War&Sanctions.

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