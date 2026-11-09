На Донеччині Сили оборони уразили російську станцію подавлення Starlink

Українські військові уразили російську станцію подавлення супутникового зв’язку «Starlink» поблизу Сартани на тимчасово окупованій Донеччині. Про результати ударів, завданих 8 листопада та в ніч проти 9 листопада, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними командування, окупанти використовували цю станцію, щоб перешкоджати супутниковому зв’язку українських підрозділів.

📢 «Менше подібних ворожих об’єктів – стабільніший зв’язок для наших підрозділів і точніша робота українських дронів», – зазначили в Генштабі.

Що «Флеш» розповів про системи РЕБ проти Starlink

Фахівець із радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов у дописі від 2 листопада повідомив, що російська армія збільшує кількість систем супутникової радіоелектронної боротьби, які створюють перешкоди для Starlink.

За його оцінкою, описана ним система забезпечує об’єктне прикриття на площі приблизно 25 квадратних кілометрів. Бескрестнов стверджує, що такими засобами росіяни прикрили майже всі важливі об’єкти в окупованому Криму та дедалі частіше застосовують їх уздовж фронту.

📢 «Наш противник продовжує збільшувати кількість систем супутникової радіоелектронної боротьби (РЕБ), які заважають роботі “Старлінк”», – написав він.

За словами фахівця, зовнішній вигляд і способи розгортання комплексів змінюються: російські військові намагаються зробити їх менш помітними та краще замаскувати обладнання.

Бескрестнов також заперечив твердження, що для роботи таких комплексів обов’язково потрібне розміщення біля потужних електропідстанцій. За його інформацією, вони можуть отримувати живлення від генераторів.

Ці характеристики стосуються систем, описаних Бескрестновим загалом. Генштаб не назвав модель станції, ураженої біля Сартани, і не підтвердив, що вона має саме такі параметри.

Удари по складах окупантів

На тимчасово окупованій частині Запорізької області Сили оборони уразили склади боєприпасів поблизу Токмака та Остриківки.

Ще однією ціллю став склад матеріально-технічних засобів російської армії в районі Красногорівки на Донеччині. У Генштабі назвали його ураження ударом по логістиці противника.

📢 «Робота по ключових військових цілях противника триватиме, доки росія повністю не припинить збройну агресію проти України», – наголосили в Генштабі.

Раніше 9 листопада українські військові повідомили про удар по заводу імені морозова поблизу Санкт-Петербурга. Підприємство виготовляє твердопаливні заряди для двигунів балістичних ракет «Іскандер-М». За даними Генштабу, там пошкоджено три виробничі цехи.

Тієї ж ночі після атаки безпілотників спалахнула пожежа на Киришському НПЗ у Ленінградській області. Влучання по підприємству, яке належить до групи «сургутнафтогаз», визнав губернатор регіону, повідомляє “Радіо Свобода”.