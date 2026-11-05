Кабмін змінив правила встановлення інвалідності

З 4 листопада в Україні діють зміни до порядку встановлення інвалідності. Тепер якщо після переогляду лікарі змінили групу або не встановили інвалідність, а попередній строк на той час уже сплив, його вважають продовженим до дня нового рішення. Кабмін також уточнив, кому групу встановлюють безстроково, і розширив перелік станів, за яких справу можуть розглянути без поїздки до лікарні.

Як це працює? Наприклад, Людина мала ІІ групу. Поки тривало повторне оцінювання, строк сплив, а згодом лікарі встановили ІІІ групу. Датою зміни буде день нового рішення, а за час між двома рішеннями діятиме попередня група. Якщо за цей час зупинили пенсію чи допомогу, можна звернутися з новим витягом до установи, яка призначила виплату, й попросити перевірити нарахування за цей період.

Кому встановлять групу безстроково

Для людини з необоротним порушенням здоров’я кожен переогляд означає знову збирати медичні документи, а іноді й шукати, хто допоможе дістатися до лікарні.

Оновлені правила дозволяють встановити інвалідність безстроково вже з першого оцінювання, якщо стан відповідає урядовим критеріям, а лікування й реабілітація не можуть усунути порушення. У переліку 97 позицій, серед яких окремі види ампутацій, паралічів і порушень зору.

Під час першого оцінювання І групу можуть встановити на строк від одного до п’яти років або безстроково. Інвалідність також встановлюють безстроково, якщо строк оцінювання настає після досягнення пенсійного віку. Тепер це правило поширили й на тих, хто досяг пільгового пенсійного віку за статтею 114 пенсійного закону.

До лікарні можна звернутися за місцем проживання

Якщо ви виїхали, наприклад, з Луганщини, лікарню з експертною командою потрібного профілю можна обрати незалежно від місця реєстрації. Для направлення підготуйте документ, що посвідчує особу, і медичні документи. Якщо зберігся попередній витяг про інвалідність, покажіть його лікарю. Витяг із реєстру громади й довідку ВПО додають за наявності.

До переліку станів для заочного розгляду додали, зокрема, окремі види ампутацій, вроджену відсутність кінцівок і тяжкі порушення інтелектуального розвитку. Для людей на територіях бойових дій або в окупації передбачили відеозв’язок, якщо за станом здоров’я їм показане оцінювання за місцем перебування чи лікування. Форму розгляду можна обговорити з лікарем під час оформлення направлення.

Продовжувати лікарняний понад 120 днів тепер може особистий лікар без рекомендації експертної команди. Військового за наявності підстав може направити на оцінювання начальник медслужби частини, якщо цього не зробила відповідна комісія після військово-лікарської експертизи. З 4 грудня в окремих випадках у рішенні можна буде вказати дві причини інвалідності. Це стосується, зокрема, випадків, коли однією з причин є інвалідність з дитинства або порушення здоров’я внаслідок позбавлення свободи через російську агресію.

На виправлення описки — рік, на скаргу — 40 днів

Якщо у витягу, наприклад, перекрутили прізвище, заяву про виправлення можна подати протягом року від отримання документа. Якщо ж вам відмовили у встановленні інвалідності або ви не згодні з групою, причиною чи строком, скаргу подають до Центру оцінювання функціонального стану особи. На це є 40 календарних днів із дня надсилання витягу. Подати скаргу можна на папері до Центру або через лікаря, який оформив направлення, якщо це дозволяє електронна система.

У цій самій постанові Кабмін скоротив строк зберігання аудіозапису оцінювання з трьох років до пів року. На виправлення помилки в документі тепер дають більше часу, а запис самої розмови з лікарями зберігатимуть менше. Якщо збираєтеся оскаржити рішення, попросіть копію запису в лікарні й збережіть повідомлення, яким вам надіслали витяг. Від цієї дати йде відлік 40 днів.

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