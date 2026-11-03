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Зеленський прибув до Берліна: пріоритети переговорів – ППО та енергетика

Шостий президент України В.О. Зеленський 3 листопада прибув до Німеччини разом із командою. У Берліні він планує зустрітися з керівництвом країни та взяти участь у Берлінській безпековій конференції.

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський прибув до Берліна: пріоритети переговорів - ППО та енергетика
Фото: шостий президент України В.О. Зеленський прибув до Німеччини / 03.11.2026

Про початок візиту глава держави повідомив у відеозверненні у Facebook. У програмі – переговори з канцлером Фрідріхом Мерцом, президентом Німеччини та президенткою Бундестагу.

Зеленський назвав дипломатичну координацію головним завданням поїздки. Під час зустрічей українська команда зосередиться на посиленні протиповітряної оборони та допомозі енергетичному сектору.

📢 «Важливі зустрічі попереду, зміцнення ППО та підтримка нашої енергетики. Саме це буде пріоритетом сьогоднішніх перемовин», – наголосив президент.

За його словами, Україна та партнери мають спільний інтерес у безпеці, стабільності й захисті міжнародного порядку, заснованого на правилах. Зеленський закликав втілювати ці принципи у практичні рішення.

📢 «Маємо працювати разом, щоб ці принципи втілювалися в конкретні рішення та дії. Дякуємо Німеччині за готовність підтримувати наш захист життя та дуже серйозну спільну роботу», – заявив глава держави.

Зустрічі в Берліні та консультації з партнерами

Раніше цього дня Мерц анонсував приїзд українського президента під час виступу в Берлінській торгово-промисловій палаті. Канцлер повідомив, що очікує Зеленського близько полудня. Заздалегідь поїздку не розголошували з міркувань безпеки, повідомляло n-tv.

Візит відбувається на тлі підготовки нових консультацій щодо підтримки України. Спецпредставник президента США Стів Віткофф оголосив, що цього тижня американська переговорна команда зустрінеться у Брюсселі з представниками Франції, Німеччини, Великої Британії, Євросоюзу та НАТО.

Серед тем запланованої зустрічі – гарантії безпеки для України, післявоєнна безпека Європи та економічні можливості для української відбудови.

👉 Також раніше стало відомо, що зустріч представників України, США та росії щодо завершення війни запланована на 10–11 листопада. Російську переговорну групу знову очолить помічник путіна володимир мединський.

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