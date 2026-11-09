Двох жителів Станиці Луганської засуджено за співпрацю з окупантами

За матеріалами СБУ суд заочно засудив двох жителів Станиці Луганської, які сприяли діяльності окупаційної влади на захопленій території. Про це повідомила пресслужба СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Обом призначили по вісім років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. За інформацією спецслужби, засуджені переховуються на тимчасово окупованій території, тому строк відбування покарання обчислюватимуть із дня їх затримання.

Однією із засуджених є костюмерка місцевого будинку культури. Як встановило слідство, у вересні 2022 року вона добровільно приєдналася до так званої «територіальної виборчої комісії селища Станиця Луганська».

Жінка брала участь в організації псевдореферендуму щодо «приєднання» Луганщини до росії: готувала списки виборців, видавала бюлетені, координувала інших членів незаконної комісії, підраховувала голоси та оформлювала підсумкові «протоколи».

⚖️ Суд визнав її винною у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційній діяльності – за ч. 2 ст. 110 і ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Допомога російським військовим та облік майна жителів

Другий засуджений до повномасштабного вторгнення працював у банківській сфері. Після захоплення селища він погодився співпрацювати з окупантами, а в жовтні 2024 року очолив створений ними «Станично-Луганський комплексний центр соціального обслуговування населення».

За даними СБУ, на цій посаді чоловік організовує допомогу російським військовим та ініціює виготовлення для них маскувального екіпірування.

Крім того, він бере участь в «інвентаризації» нерухомості місцевих жителів, яку окупанти планують привласнити та поставити на «кадастровий облік» на росії.

⚖️ Його визнали винним у колабораційній діяльності за ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Досудове розслідування здійснювали співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях. Процесуальне керівництво забезпечувала Луганська обласна прокуратура.

👉 Також нагадаємо, що слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування щодо трьох мешканців Луганської області, які, за даними слідства, добровільно погодилися керувати незаконними «правоохоронними органами» на окупованій території.