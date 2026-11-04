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24-річна американка померла після втрати свідомості на Нью-Йоркському марафоні

Рейчел Апа знепритомніла в Центральному парку, не подолавши останні кілька кілометрів свого першого марафону. Після реанімації на місці її доправили до лікарні, однак урятувати спортсменку не вдалося.

Денис Молотов
Денис Молотов
24-річна американка померла після втрати свідомості на Нью-Йоркському марафоні 01
Фото: New York Road Runners Club

У США померла 24-річна учасниця Нью-Йоркського марафону Рейчел Апа. У неділю, 1 листопада, американка втратила свідомість поблизу позначки 24-ї милі – приблизно на 38,6 кілометра дистанції. До фінішу залишалося близько 3,5 кілометра. Про обставини трагедії повідомляють NBC News та Associated Press.

24-річна американка померла після втрати свідомості на Нью-Йоркському марафоні
Фото: New York Road Runners Club /
Рейчел Апа знепритомніла за 3 км до фінішу

Першими на допомогу бігунці прийшли глядачі. Серед них були двоє людей, які назвалися лікарями: вони долучилися до серцево-легеневої реанімації. Працівники медичної служби марафону застосували дефібрилятор, після чого Рейчел госпіталізували до медичного центру Mount Sinai.

За словами її батька Стіва Апи, лікарі понад шість годин намагалися врятувати доньку. Приблизно о 21:40 за місцевим часом вона померла.

Під час забігу батько стежив за пересуванням Рейчел через застосунок і надсилав їй повідомлення з підтримкою. На 18-й та 19-й милях вона відповідала, що відчуває біль. Згодом перестала писати, хоча застосунок показував, що вона продовжує бігти. Повідомлення про останній відрізок дистанції надіслав саме батько – відповіді на нього він уже не отримав.

Причину смерті ще встановлюють

Стів Апа повідомив журналістам, що донька померла через рабдоміоліз. Водночас станом на 3 листопада офіційна причина смерті залишалася на встановленні: про це Associated Press повідомили в бюро судово-медичної експертизи Нью-Йорка. Тож пояснення батька наразі не є оприлюдненим остаточним висновком експертів.

ℹ️ Рабдоміолізнебезпечний стан, за якого руйнується м’язова тканина, а її вміст потрапляє у кров. Це може спричинити тяжкі ускладнення, зокрема пошкодження нирок і порушення серцевого ритму. Таке пояснення наводять Центри контролю та профілактики захворювань США.

Рейчел закінчила університет Бакнелла, де грала в хокей на траві. До свого першого марафону вона готувалася кілька місяців. Участь у забігу мала для неї особисте значення: американка присвятила її дідусеві, який помер від хвороби Паркінсона у 2022 році.

Водночас спортсменка збирала пожертви для Parkinson’s Foundation. Після повідомлень про її смерть внески на благодійну сторінку продовжили надходити, а сума перевищила початкову мету в чотири тисячі доларів.

Організатори марафону New York Road Runners висловили співчуття родині, друзям та біговій спільноті. За їхніми даними, попередній випадок, коли учасник цього марафону помер після медичного інциденту на дистанції, стався у 2024 році.

Нагадаємо, 1 листопада також померла 34-річна ірландська легкоатлетка Сіара Маджіан – чемпіонка Європи з бігу на 1500 метрів та учасниця двох Олімпіад. Вона лікувалася від раку, діагностованого у 2025 році. Лише за кілька тижнів до смерті спортсменка одружилася зі своїм багаторічним партнером Томасом Мораном.

👉 Також нагадаємо, що 30-річний футболіст Хесус де Мігель помер у лікарні вранці 3 листопада. Напередодні нападник «Тенеріфе» зазнав важкого удару в груди під час поєдинку проти «Андорри» та знепритомнів на полі.

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