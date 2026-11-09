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Чи зменшать граничний вік мобілізації: Кабмін пояснив свою позицію

Уряд повідомив, що пропозиції додатково розглянуть під час підготовки законодавчих змін. Рішення про зменшення вікової межі наразі не ухвалене.

Денис Молотов
Денис Молотов
Чи зменшать граничний вік мобілізації: Кабмін пояснив свою позицію
Ілюстративне фото з відкритих джерел / ШІ / 09.11.2026

Зниження граничного віку перебування на військовій службі та в запасі потребує врахування безпекової ситуації й потреб Сил оборони. Таку позицію Кабінет Міністрів виклав у відповіді на петицію щодо зменшення граничного віку мобілізації до 55 років. Про неї стало відомо 9 листопада.

📢 «Питання зменшення граничного віку перебування на військовій службі та у запасі потребує комплексного підходу з урахуванням безпекової ситуації в державі, а також потреб Сил оборони», – зазначено у відповіді.

У Кабміні повідомили, що Міністерство оборони готує зміни до законодавства щодо проходження військової служби під час воєнного стану. Зокрема, йдеться про уточнення строків служби та підстав для звільнення.

📢 «Під час опрацювання згаданих змін порушені у петиції питання будуть додатково розглянуті», – додали в уряді.

Зазначена відповідь не містить рішення про встановлення нової вікової межі або запровадження права на звільнення після досягнення 55 років.

Що пропонують змінити та які правила діють зараз

Петиція набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів 14 жовтня. Її авторка запропонувала уряду підготувати та подати до Верховної Ради законодавчі зміни, які знизять граничний вік перебування на військовій службі під час воєнного стану з 60 до 55 років.

Окремий пункт звернення – право військовослужбовців, які досягли 55 років, звільнятися за власним бажанням.

ℹ️ За чинним законом «Про військовий обов’язок і військову службу», під час особливого періоду загальна гранична вікова межа перебування на службі для рядового, сержантського, старшинського, молодшого та старшого офіцерського складу становить 60 років. Для вищого офіцерського складу – 65 років.

Раніше секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в коментарі «Українській правді» повідомляв, що Генштаб обговорює можливість обмеження призову громадян старше 50 або 55 років. За його словами, винятки могли б стосуватися військовозобов’язаних із дефіцитними або критично необхідними для війська спеціальностями.

👉 Також нагадаємо, Рада 26 жовтня підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 29 січня 2027 року.

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