Українська делегація вирушила до Абу-Дабі: переговори зі США та росією заплановані на 10–11 листопада

Українська переговорна команда прямує до Абу-Дабі, де у вівторок і середу, 10–11 листопада, має відбутися тристороння зустріч представників України, США та росії. Про це 9 листопада повідомив у Telegram голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров.

За його словами, українська делегація працюватиме над досягненням довготривалого миру, гарантіями безпеки та створенням умов для післявоєнного відновлення країни.

📢 «Наша мета – довготривалий і стійкий мир, гарантована безпека для України та реальні можливості для відновлення України після війни», – наголосив Умєров.

До складу української команди, крім Умєрова, увійдуть керівник Офісу президента Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький та голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Це радник президента з комунікацій Дмитро Литвин підтвердив «Інтерфакс-Україна». Також у делегації буде аналітик СЗР.

Як до дипломатичного процесу долучиться Європа

Одночасно в Абу-Дабі перебуватимуть представники країн формату Е4 – Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії. А також НАТО і Європейської комісії. Українська сторона проведе з ними окремі координаційні зустрічі.

Умєров пояснив, що такі консультації потрібні для узгодження позицій із ключовими партнерами та спільного розуміння наступних кроків у переговорах.

📢 «Як визначено президентом Володимиром Зеленським, робимо все, щоб Європа була учасницею дипломатичного процесу», – зазначив він.

Отже, оголошена програма передбачає тристоронні переговори України, США та росії й окремі консультації української команди з європейськими партнерами.

Очільник СЗР також подякував Об’єднаним Арабським Еміратам за надання майданчика для переговорів, а американським представникам Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру – за роботу над підготовкою зустрічей.

👉 Також нагадаємо, що гарантії безпеки для України залишаються одним із центральних питань переговорів про завершення війни. Наразі сторони розглядають можливі рішення, проте остаточно нічого не узгодили. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час спілкування з журналістами.