У Марганці через російський обстріл постраждали четверо жінок, у Дніпрі – ще троє людей

У четвер, 5 листопада, внаслідок артилерійського обстрілу Марганця на Дніпропетровщині постраждали четверо жінок. російські снаряди пошкодили приватні та багатоквартирні будинки, а також автомобілі. Про наслідки атаки повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Двох постраждалих доправили до лікарні. Ще двом госпіталізація не знадобилася – вони проходитимуть лікування амбулаторно.

📢 «У стані середньої тяжкості госпіталізовані жінки 47 та 87 років. Ще дві жінки лікуватимуться амбулаторно», – зазначив керівник ОВА.

Безпілотники атакували шість районів області

Раніше, у зведенні станом на 7:33, обласна військова адміністрація повідомила про майже 20 атак російських безпілотників на шість районів Дніпропетровщини. Унаслідок цих ударів троє людей дістали поранень у Дніпрі.

Медики надали їм допомогу на місці. Від госпіталізації всі троє відмовилися. У місті пошкоджені об’єкти інфраструктури, приватний житловий будинок і гаражі.

У Дніпровському районі під удар потрапила інфраструктура Новоолександрівської громади. Про пошкодження інфраструктурних об’єктів також повідомили в місті Самар.

На Нікопольщині російські війська атакували Нікополь, Марганецьку та Покровську громади.

У Павлограді внаслідок атаки понівечені приватні оселі. У Кам’янському пошкоджень зазнали інфраструктура та підприємство. Ще один удар по інфраструктурі зафіксували у Славгородській громаді Синельниківського району.

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Нагадаємо, ввечері 4 листопада російський безпілотник влучив у приватний житловий будинок у Путивльській громаді на Сумщині. Загинула 69-річна жінка. Її чоловік зазнав поранень – рятувальники деблокували його з-під завалів та передали медикам.

👉 Також за добу 4 листопада на фронті відбулося 179 бойових зіткнень. Зазначається, що противник завдав 61 авіаційного удару, скинув 200 керованих авіабомб.