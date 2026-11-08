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Іран попросив у путіна системи С-400 для посилення ППО

Моджтаба Хаменеї передав російському керівнику особистого листа із запитом на зенітні ракетні комплекси. Тегеран сподівається отримати озброєння, якого домагається роками, однак про укладення угоди наразі не оголошено.

Денис Молотов
Денис Молотов
Іран попросив у путіна системи С-400 для посилення ППО
Ілюстративне фото з відкритих джерел / ШІ / 08.11.2026

Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї звернувся до володимира путіна з проханням поставити системи протиповітряної оборони С-400 «Тріумф». Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на високопоставленого іранського посадовця.

За словами співрозмовника газети, листа передав секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсен Резаї, який відвідав москву 5 листопада. Основним проханням у посланні було постачання зенітних ракетних комплексів.

Іранський посадовець зазначив, що Тегеран з оптимізмом очікує на рішення путіна. Іран протягом багатьох років намагається придбати С-400, а після американських та ізраїльських ударів потребує відновлення своєї протиповітряної оборони.

Сам факт зустрічі Резаї з російським керівником підтверджує Associated Press. Водночас повідомлення про конкретний запит на С-400 ґрунтується на інформації джерела The Telegraph. Публічного підтвердження домовленості та строків можливого постачання немає.

Що може завадити постачанню С-400

Попри сподівання Тегерана, результат переговорів залишається невизначеним. Як розповіли The Telegraph близькосхідні посадовці та аналітики, москва роками обговорювала можливість продажу цих систем Ірану, але утримувалася від їх передачі, побоюючись погіршення відносин з Ізраїлем та іншими державами регіону.

Додатковою перешкодою можуть стати власні потреби росії у протиповітряній обороні. Українські далекобійні удари по нафтопереробних заводах, авіабазах та інших об’єктах створюють постійне навантаження на російську ППО.

За оцінкою аналітиків, яких цитує видання, це обмежує кількість комплексів, які кремль міг би передати Тегерану.

Звернення Ірану відбулося на тлі обговорення у Вашингтоні подальших військових дій. За інформацією Axios, 5 листопада Дональд Трамп провів нараду з радниками з національної безпеки, після якої заявив, що невдовзі вирішить, чи відновлювати масштабні бойові дії проти Ірану.

👉 Також нагадаємо, що Сполучені Штати оголосили про винагороду до 20 мільйонів доларів за інформацію про ядерну програму Ірану. Відповідне оголошення оприлюднила програма Державного департаменту США Rewards for Justice – «Винагорода за справедливість».

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