Операція «Карфаген»: про підозру повідомили п’ятьом фігурантам, серед них посадовці СБУ та поліції

У межах операції «Карфаген» п’ятеро осіб отримали повідомлення про підозру в причетності до злочинної організації, про викриття якої антикорупційні органи оголосили напередодні. Про це 5 листопада повідомили НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Слідство вважає, що учасники угруповання систематично платили високопосадовцям правоохоронних органів за можливість безперешкодно вести незаконний бізнес.

📢 «Учасники злочинної організації налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів», – зазначили в САП.

За даними слідства, організацію створив чоловік, який раніше неодноразово був засуджений. До її діяльності він залучив представників кримінального середовища та чинних високопосадовців СБУ, Національної поліції й Офісу генерального прокурора.

Правоохоронці стверджують, що завдяки такому прикриттю працювали шахрайські колцентри, жертвами яких ставали українці та іноземці. Крім того, фігурантів пов’язують із продажем наркотиків, незаконним виробництвом контрафактних цигарок і підробленої іноземної валюти.

У матеріалах розслідування також ідеться про сплановані напади, викрадення людей та завдання тілесних ушкоджень в інтересах угруповання.

Хто отримав підозри

Ймовірному організатору інкримінують правопорушення за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 і ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 27 і ч. 3 ст. 127, ч. 3 ст. 27 і ч. 3 ст. 199, а також ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Першому заступнику начальника одного з департаментів СБУ повідомили про підозру за ч. 3 ст. 255 КК України.

повідомили про підозру за ч. 3 ст. 255 КК України. Дії керівника одного з департаментів Національної поліції кваліфікували за ч. 3 ст. 255 та ч. 4 ст. 368 КК України.

Ще один підозрюваний – заступник начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП у Київській області. Йому інкримінують правопорушення за ч. 3 ст. 255, ч. 5 ст. 27 і ч. 3 ст. 127, а також ч. 5 ст. 27 і ч. 3 ст. 199 КК України.

П’ятому фігуранту, якого слідство називає підлеглим організатора, повідомили про підозру за ч. 2 ст. 255 та ч. 3 ст. 127 КК України.

За попередніми даними, до організації входили щонайменше 12 осіб. НАБУ та САП продовжують роботу для повідомлення про підозру решті ймовірних учасників.

Про викриття цієї організації антикорупційні органи повідомили 4 листопада. За їхньою версією, зв’язки у правоохоронних структурах використовували для захисту незаконної діяльності та отримання тіньових прибутків.

📌 Голова Служби безпеки України Олександр Поклад звільнив із посад двох високопосадовців відомства, які стали фігурантами розслідування НАБУ в межах операції «Карфаген».