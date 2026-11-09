ЄС застосує механізм надзвичайної допомоги Україні після ударів по енергетиці

Україна та Євросоюз домовилися про застосування спеціального механізму допомоги у надзвичайних ситуаціях. Про це шостий президент України В.О. Зеленський повідомив у Telegram у понеділок, 9 листопада, після розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

За словами глави держави, російські удари спричинили складну ситуацію з постачанням електроенергії, води й тепла в багатьох містах і громадах. Найважче – у Києві, на Дніпропетровщині, Сумщині, Донеччині та в Херсоні.

📢 «Розповів Урсулі про виклики, і ми домовилися, що Євросоюз застосує спеціальний механізм із допомоги у надзвичайних ситуаціях. Це дасть можливість оперативно надати Україні кошти на те, що зараз найбільше потрібно. Команди вже працюють над цим», – зазначив Зеленський.

Президент не уточнив обсяг фінансування та конкретну дату його надходження. Домовленість передбачає прискорене надання підтримки для задоволення нагальних потреб.

Підготовка до зими, вступ до ЄС і переговори в Абу-Дабі

Зеленський і фон дер Ляєн також обговорили додаткову енергетичну та гуманітарну допомогу напередодні зими.

Окремою темою стала європейська інтеграція України. Президент нагадав про оприлюднений минулого тижня щорічний звіт Єврокомісії щодо розширення ЄС, у якому, за його словами, позитивно оцінили український прогрес.

📢 «Важливо відкрити всі кластери і почати закривати розділи», – наголосив глава держави.

Крім того, співрозмовники скоординували позиції перед зустріччю в Абу-Дабі.

Тим часом наслідки російських атак продовжують впливати на роботу української енергосистеми. За повідомленням «Укренерго», на 9 листопада в частині областей передбачені погодинні відключення для споживачів та обмеження потужності для промисловості.

Ситуація може змінюватися, тому актуальні графіки необхідно перевіряти на офіційних ресурсах обленерго.

👉 Також нагадаємо, що на тлі обмежених результатів наземного наступу на сході України росія нарощує ракетні й дронові атаки, намагаючись завдати більшої шкоди українській економіці.