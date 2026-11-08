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Франція долучиться до переговорів щодо України в Абу-Дабі – Барро

Париж підтвердив участь в обговореннях, запланованих на 10-11 листопада. Французька сторона наполягатиме на врахуванні європейських інтересів, однак свого представника поки не назвала.

Денис Молотов
Денис Молотов
Франція долучиться до переговорів щодо України в Абу-Дабі - Барро
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 08.11.2026

Франція візьме участь у переговорах щодо завершення російсько-української війни в Абу-Дабі, де мають зустрітися делегації України, США та росії. Про це 8 листопада заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в ефірі RTL.

За словами міністра, європейці будуть представлені під час майбутніх обговорень. Водночас він не уточнив, хто саме поїде на зустріч від Франції.

📢 «Франція прибуде до Абу-Дабі, щоб взяти участь у цих обговореннях. Я поки що не можу сказати, хто представлятиме Францію на цій зустрічі, але Франція, безсумнівно, буде там», — наголосив Барро.

Сам очільник французького МЗС до Абу-Дабі не вирушить, уточнює Euronews. Детального формату участі Парижа наразі не оголошено.

Париж наполягає на врахуванні позиції Європи

Барро зазначив, що протягом останніх тижнів європейські держави активніше доносили свої вимоги до американських посередників. За його словами, рішення, які визначатимуть майбутнє континенту, мають ухвалюватися за участю європейців.

📢 «Жодні обговорення щодо майбутнього континенту не можуть ігнорувати наші очікування та вимоги», – заявив міністр.

Він підкреслив, що Франція домагатиметься, аби голос Європи був почутий, оскільки наслідки війни безпосередньо стосуються її безпеки. Барро також наголосив: домовленості, які впливатимуть на європейську систему безпеки, не можна готувати без самих європейців.

Переговори в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів заплановані на вівторок і середу, 10–11 листопада, за посередництва США.

Делегацію рф знову очолить помічник володимира путіна володимир мединський. Про це заявив речник кремля дмитро пєсков.

👉 Також нагадаємо, що Європейські країни хочуть, щоб росія припинила свою війну проти України, перш ніж обговорювати будь-які занепокоєння кремля щодо ширшої архітектури безпеки континенту, з посиланням на людей, знайомих з цим питанням.

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