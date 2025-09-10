росія готувала атаку дронами на Польщу ще з липня – ЗМІ

росія з липня готувала атаку дронами на Польщу, про що повідомляє Defense Express. За даними видання, нічна атака 10 вересня, яку польський уряд назвав «безпрецедентним порушенням повітряного простору» та «масштабною провокацією», була частиною поступової ескалації кремля. Все вказує на те, що готувалась ця та інші подібні атаки протягом довгого часу.

Згідно з інформацією, ще на початку липня у Польщі з’явилися дані про те, що серед уламків збитих російських безпілотників в Україні виявлено 4G-модеми із SIM-картами польських операторів.

Докази запланованих атак росії на Польщу

Польський журналіст Марек Будзиш опублікував звіт від 2 липня (без вказання авторства), який містив деталі, включно з точними місцями, де були збиті російські дрони. Окрім польських SIM-карт, в одному з БпЛА була виявлена SIM-карта литовського оператора. У звіті зазначено, що це свідчить про підготовку росії до польотів дронів над територією Польщі та Литви та проведення тестів підключення до мобільних мереж.

За інформацією в публікації, мобільний інтернет на російських дронах необхідний для передачі даних із самого БпЛА та коригування маршруту польоту. Встановлене обладнання дозволяє отримувати інформацію про роботу систем протиповітряної оборони, радіоелектронну боротьбу та передавати відео з камер дронів. Defense Express наголошує, що росія давно використовує такі методи проти України.

Чи були ці технології у дронів, що атакували Польщу 10 вересня, наразі невідомо. Водночас експерти вважають, що однією з цілей цієї атаки могла бути розвідка систем ППО Польщі, особливо з огляду на майбутні російсько-білоруські навчання «Запад-2025», що стартують 12 вересня.

☝️ У звіті також зазначено: «Вважаємо за необхідне повідомити партнерів у Польщі та Литві про виявлення SIM-карт польських та литовських провайдерів у російських далекобійних ударних безпілотниках».

Через тиждень ця інформація потрапила до польського журналіста, що дозволило своєчасно проінформувати суспільство.

Нагадаємо, під час останньої атаки певна кількість «шахедів» порушила повітряний простір Польщі і була знищена авіацією та ППО. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав екстрене засідання уряду.

Під час надзвичайної зустрічі Бюро національної безпеки було обговорено можливість застосування статті 4 Північноатлантичного договору. Вона передбачає взаємні консультації країн-членів НАТО у разі загрози територіальній цілісності або безпеці союзників. Про це повідомив президент Польщі Кароль Навроцький.