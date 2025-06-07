Укрзалізниця попереджає про затримки через ворожі диверсії

У зв’язку з виявленням диверсійних пристроїв на коліях, Укрзалізниця повідомила про запровадження посилених заходів безпеки на вокзалах і можливі затримки руху поїздів. Про це у Facebook повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський.

📢 «Нині ворог активізувався особливо підступно. Ми один за одним знаходимо на наших коліях спеціальні пристрої, сконструйовані так, щоб потяги зійшли з рейок», – написав Перцовський.

🔎 Як зазначив керівник УЗ, минулого тижня машиністи Поляков і Кулешов виявили загрозу на колії та змогли зупинити потяг за 50 метрів до небезпечного пристрою. А вже через два дні бригада Ткача та Кравченка виявила аналогічний пристрій на сусідньому перегоні. Рух тоді негайно перекрили, а поряд було знайдено засоби для фотофіксації.

Перцовський підкреслив, що уважність залізничників дозволяє уникати трагедій, а таких працівників заохочують преміями.

📢 «Українці пишаються вчасністю Укрзалізниці. Особливо в порівнянні з європейськими операторами, але принагідно перепрошую – через заходи, що вживаються, десь ми будемо їхати повільніше, десь затримаємось на додатковий контроль – просимо вибачення за це заздалегідь!», – додав він.

🚉 Пасажирів закликали прибувати на вокзали заздалегідь та бути пильними під час поїздок, адже контроль на станціях буде значно посилено.

⚠️ Це попередження пролунало на тлі масштабної атаки рф. За останню добу росіяни випустили по Україні 452 ракети та дрони, з яких 406 було збито – це рекорд від початку повномасштабної війни. У Києві кількість постраждалих зросла до 27 людей, серед загиблих – троє рятувальників.

У москві заявили, що атака стала «відповіддю на теракти». Загарбники мали на увазі операцію СБУ «Павутина», у межах якої було знищено російські стратегічні бомбардувальники.

☝️ Також нагадаємо, що внаслідок нічної ракетно-дронової атаки 6 червня у Київській області було пошкоджено залізничну інфраструктуру.