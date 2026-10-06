Жителям Сіверськодонецької громади компенсують до 40 тисяч гривень за переїзд

Жителі Сіверськодонецької громади можуть отримати компенсацію витрат на переїзд і перевезення майна — до 40 тисяч гривень на домогосподарство. Допомогу фінансують із місцевого бюджету. Про умови підтримки 6 жовтня повідомила Луганська обласна військова адміністрація.

Програма діє у 2026 році та передбачає відшкодування фактичних, документально підтверджених витрат.

💶 Які витрати компенсують і за яких умов

Кошти можна отримати за послуги вантажників та транспортування майна. Розмір виплати залежить від реальних витрат, однак не може перевищувати 40 тисяч гривень.

Допомогу надають одноразово уповноваженому представнику домогосподарства. Усіх членів родини, які переїжджають разом, потрібно зазначити в одній заяві.

Підставами для переїзду можуть бути:

безпекова ситуація;

працевлаштування;

придбання або отримання житла;

возз’єднання з родиною.

Водночас переїзд у межах тієї самої області або одного населеного пункту не компенсують. Такі обмеження зазначені в офіційному повідомленні Сіверськодонецької міської військової адміністрації.

📝 Як звернутися по допомогу

Для отримання компенсації необхідно подати заяву до Сіверськодонецької міської військової адміністрації та додати документи, що підтверджують фактичні витрати на переїзд.

Детальні умови оприлюднені в положенні про порядок надання компенсації, на яке посилається міська адміністрація.

☎️Телефон для довідок:

050-860-43-18.

👉 Також нагадаємо, що на Луганщині організовують регулярний збір інформації про екологічну ситуацію на тимчасово окупованих територіях, надходження екологічних платежів і виконання природоохоронних заходів. Зібрані відомості також використовуватимуть для підготовки заяв до Реєстру збитків, завданих агресією рф проти України.