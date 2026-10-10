Іспанія та Греція не передадуть ракети Patriot Україні – ЗМІ

Іспанія та Греція не погодилися передати Україні частину запасів ракет-перехоплювачів Patriot PAC-2, термін експлуатації яких добігає кінця. Про це 9 жовтня повідомила The Telegraph з посиланням на європейських дипломатів.

За інформацією видання, представники НАТО та Євросоюзу намагаються переконати Афіни й Мадрид надати додаткові боєприпаси для української протиповітряної оборони. Потреба в перехоплювачах особливо гостра напередодні зими, коли російські атаки загрожують енергетичній інфраструктурі України.

Газета стверджує, що Греція має щонайменше 200 ракет PAC-2, які наближаються до завершення зазначеного в публікації 23-річного строку служби. Кількість відповідних ракет в іспанських запасах не уточнюється.

Європейські союзники продовжують дипломатичні переговори та з’ясовують, які умови могли б допомогти обом державам погодити передачу. Офіційних відповідей грецького та іспанського оборонних відомств на ці твердження в публікації не наведено.

Водночас Іспанія вже постачала Україні боєприпаси для Patriot. Зокрема, Міністерство оборони країни 8 вересня повідомило, що від лютого передало понад 70 ракет протиповітряної оборони різних типів, серед яких були й Patriot. Міністерка Маргарита Роблес також підтвердила намір продовжувати допомогу в межах можливостей країни.

Паралельно Євросоюз погодив фінансування закупівель озброєння для України. 11 вересня Єврокомісія оголосила про схвалення пакета на €6,1 млрд, який охоплює засоби ППО, боєприпаси, дрони та засоби радіоелектронної боротьби. Рішення дозволяє закуповувати, зокрема, ракети PAC-3 для Patriot.

При цьому €3,2 млрд, про які йшлося в повідомленнях щодо закупівель поза ЄС, не призначені виключно для ракет Patriot. На офіційному брифінгу Єврокомісії уточнили, що ця сума охоплює також іншу продукцію, зокрема безпілотники.

Також відомо, що Європейський Союз перерахував Україні чергові 1,2 млрд євро в межах програми Ukraine Support Loan (USL).