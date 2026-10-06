Колишня речниця Трампа знайшла роботу після звільнення з Білого дому

Колишня прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт приєднається до американського телеканалу Fox News як політична коментаторка. Вона розпочне роботу 1 листопада. Про призначення 5 жовтня оголосила генеральна директорка Fox News Media Сюзан Скотт. Інформацію також підтвердило Associated Press.

29-річна Левітт, яка була головною речницею президента США Дональда Трампа та наймолодшою прессекретаркою Білого дому в американській історії, коментуватиме політичні події на різних платформах медіакомпанії.

Що Левітт робитиме на Fox News

У заяві телеканалу зазначається, що колишня речниця Білого дому «буде надавати політичний аналіз та коментарі» на всіх платформах Fox.

Сюзан Скотт пояснила рішення запросити Левітт її досвідом роботи в президентській адміністрації та виборчій кампанії.

📢 «Безпосередній досвід Керолайн у Білому домі та під час президентської кампанії дає їй унікальне розуміння сучасного політичного ландшафту. Ми з нетерпінням чекаємо, коли вона ділитиметься з нашою аудиторією автентичними та гострими оцінками на всіх платформах Fox News Media», — заявила генеральна директорка.

Сама Левітт зазначила, що принесе «ту саму енергію та відвертість, які характеризували мою роботу, мільйонам глядачів Fox на їхніх численних платформах».

Чому вона залишила адміністрацію Трампа

Левітт завершила роботу в Білому домі наприкінці серпня. У травні вона народила другу дитину, а рішення про звільнення пояснювали бажанням приділяти більше уваги родині.

Про її майбутній відхід Трамп повідомив 12 серпня. За словами президента, Левітт залишала Західне крило Білого дому, щоб «проводити більше часу зі своїми прекрасними маленькими дітьми та родиною».

Після звільнення вона повернулася до Нью-Гемпширу разом із чоловіком і двома маленькими дітьми. За інформацією The Washington Post, Fox погодився облаштувати студію в її будинку, що дозволить їй долучатися до ефірів із дому. Видання посилається на співрозмовника, обізнаного з домовленостями. The Washington Post

Під час роботи в адміністрації Левітт входила до найближчого оточення Трампа та була однією з найпомітніших публічних представниць його команди. Вона активно захищала рішення президента й неодноразово вступала в суперечки з журналістами під час брифінгів.

Хто приєднався до пресслужби Білого дому

Тим часом команда комунікацій Трампа поповнилася новою співробітницею. 2 жовтня про призначення помічницею прессекретаря Білого дому повідомила 24-річна Бені Рей Гармоні, яка раніше працювала кореспонденткою Real America’s Voice.Станом на 5 жовтня Білий дім ще не оголосив, хто обійме посаду Левітт.

👉 Також нагадаємо, що колишньому журналісту Луганської обласної державної телерадіокомпанії заочно повідомили про підозру в колабораційній діяльності. За даними СБУ, після захоплення Луганська він добровільно почав співпрацювати з окупантами та долучився до інформаційної підтримки держави-агресорки.