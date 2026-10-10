Дизельна угода Трампа з путіним: вимоги США, суперечка про розвіддані

Президент США Дональд Трамп погодився на домовленість із росією щодо постачання дизельного пального після того, як Україна не виконала неодноразові прохання Вашингтона припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Таку версію рішення американського президента виклав обізнаний посадовець США у коментарі Axios, опублікованому 10 жовтня.

За словами співрозмовника видання, американська сторона зверталася з такими проханнями приблизно шість разів. Водночас шостий президент України В.О. Зеленський пропонував взаємне припинення атак на енергетичну інфраструктуру: Україна готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо росія перестане атакувати українські енергооб’єкти.

📢 «Зеленський неправильно розуміє ситуацію. Продовжуючи атакувати нафтопереробні заводи, він підриває добрі стосунки, які він вибудував з Трампом протягом останніх шести місяців», — заявив американський чиновник.

Чого Вашингтон вимагав від України

Співрозмовник Axios стверджує, що Трамп прагнув одностороннього припинення українських атак на російську нафтопереробку. Посадовець пояснив це позицією американського президента, за якою такі удари сприяють подорожчанню пального у США та, нібито, позначаються на американських споживачах.

За його словами, Трамп не вважає українські атаки на НПЗ рівнозначними російським ударам по електромережі України. (Це оцінка позиції президента США, передана анонімним джерелом видання ) .

📢 «Напади на нафтопереробні заводи завдають болю росії, але вони також завдають болю США», — сказав чиновник.

Деталі майбутньої домовленості обговорювали під час восьмигодинних переговорів у Маямі в п’ятницю, 9 жовтня. За інформацією Axios, Стів Віткофф і Джаред Кушнер попередили українську делегацію про заплановану розмову Трампа з володимиром путіним та очікуване послаблення санкцій щодо експорту російського дизеля.

Українським представникам пояснили, що президент США вирішив діяти після численних звернень із вимогою припинити удари по нафтопереробних заводах, які, за твердженням американської сторони, шкодять споживачам у США.

Суперечливі свідчення про погрозу припинити обмін розвідданими

Український чиновник розповів Axios, що під час зустрічі Віткофф і Кушнер попереджали про можливе припинення надання Україні американських розвідувальних даних. За його версією, це могло статися, якщо Київ продовжить ігнорувати прохання Трампа.

Американський співрозмовник видання заперечив, що така погроза лунала. Він виклав іншу версію: представники США нагадали українській делегації, що Вашингтон залишається важливим партнером, який надає боєприпаси та розвідувальну інформацію. На цій підставі вони закликали Україну утримуватися від дій, що завдають шкоди американським споживачам.

Про ухвалене рішення зупинити передачу такої інформації у матеріалі видання не йдеться.

За словами американського посадовця, Віткофф і Кушнер також розглядають можливість поїздки до москви та Києва наступного тижня для обговорення мирних пропозицій. Однак вплив суперечки навколо дизельної домовленості на ці плани поки незрозумілий.

Які постачання анонсував Трамп і що дозволив Мінфін США

Після телефонної розмови з путіним 9 жовтня Трамп заявив у Truth Social, що росія має негайно поставити на американський і світовий ринки понад 300 тисяч тонн дизельного пального. Ще 500 тисяч тонн він анонсував у листопаді, а згодом — один мільйон тонн.

Окремо президент США повідомив про подальше постачання ще трьох мільйонів тонн, пов’язавши його зі станом російських нафтопереробних заводів.

Того ж дня Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США видало генеральну ліцензію №135. Вона тимчасово дозволяє операції з продажу, доставки, розвантаження та імпорту дизельного пального російського походження, зокрема до Сполучених Штатів.

Дозвіл діє до 00:01 за східним літнім часом США 7 квітня 2027 року. Документ стосується саме дизельного пального й не означає загального скасування санкцій проти росії. Він також не дозволяє списання коштів із рахунків російського центробанку, фонду національного добробуту та міністерства фінансів в американських фінансових установах.

Як відреагував Зеленський

Володимир Зеленський назвав дозвіл на продаж російських нафтопродуктів «інвестицією у війну». Він наголосив, що послаблення санкцій має супроводжуватися чіткою та тривалою домовленістю про деескалацію, і знову підтвердив готовність України до взаємного припинення ударів по енергетиці. Президент також заявив, що росія «віддячить» за дизель подальшим терором та підлостями.

Під час спілкування з журналістами Зеленський розкритикував і обставини оголошення домовленості: поки українська делегація обговорювала з американською стороною припинення вогню у Флориді, Трамп домовлявся з путіним про пальне.

📢 «Я вважаю, що нашу команду використовують як ширму. І це точно не чесно та не по-партнерськи», — заявив президент.