Фінляндія схвалила терміновий пакет військової допомоги Україні на €1 млн

Фінляндія надасть Україні 35-й пакет військової допомоги вартістю близько мільйона євро. Президент Александер Стубб схвалив відповідне рішення 9 жовтня за пропозицією уряду. Як повідомляє фінська агенція STT, допомогу погодили у прискореному порядку у відповідь на терміновий запит України.

Пакет містить один вид оборонного майна зі складів Сил оборони Фінляндії. Його найменування, кількість, спосіб і строки доставки не розголошують з оперативних міркувань та для безпечного прибуття вантажу.

Міністр оборони Антті Хяккянен наголосив, що Фінляндія продовжуватиме підтримувати Україну та реагувати на її нагальні потреби. Водночас уже розпочалася підготовка наступного, масштабнішого пакета допомоги, повідомляє Yle з посиланням на міністерство.

📊 Загальна вартість оборонного майна, яке Фінляндія надала Україні, становить близько €3,6 млрд.

Попередній, 34-й пакет вартістю приблизно €290 млн президент Фінляндії схвалив 15 вересня. До нього включили як майно з військових запасів, так і продукцію, закуплену у фінських оборонних підприємств.

Крім того, 23 вересня у Нью-Йорку Володимир Зеленський та Александер Стубб підписали угоду Drone Deal. За повідомленням канцелярії президента Фінляндії, вона передбачає обмін технологіями й досвідом, а також спільні промислові проєкти, зокрема у сфері безпілотників.

👉 Також раніше було повідомлено, що Фінляндія планує посилити протиповітряну оборону України напередодні прийдешнього зимового періоду.