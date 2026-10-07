Україна отримала ще 1,2 млрд євро від ЄС на оборонні потреби

Європейський Союз перерахував Україні чергові 1,2 млрд євро в межах програми Ukraine Support Loan (USL). Про надходження коштів у середу, 7 жовтня, повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький. Фінансування спрямують на першочергові потреби оборони.

📢 «Кошти спрямуємо на першочергові оборонні потреби. З урахуванням цього траншу Україна отримала вже майже 13 млрд євро оборонного фінансування за програмою», – написав він.

За словами очільника уряду, Україна продовжує працювати з європейськими партнерами, щоб решта передбачених коштів надійшла вчасно та в повному обсязі.

💶 Попередні виплати спрямовували на ракети й дрони

18 вересня Україна отримала від ЄС 3,3 млрд євро за цією ж програмою. Тоді уряд повідомив, що кошти призначені для першочергових оборонних потреб, зокрема закупівлі ракет і безпілотників.

Цій виплаті передувало рішення Єврокомісії від 11 вересня про погодження фінансування на 6,1 млрд євро для протиповітряної та протиракетної оборони й інших військових потреб України. Воно передбачає, зокрема, закупівлю ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем «Patriot».

ℹ️ Що передбачає Ukraine Support Loan

Загальний обсяг кредитної програми ЄС становить до 90 млрд євро на 2026–2027 роки. Орієнтовно 60 млрд євро передбачено для військової допомоги та підтримки оборонної промисловості України, ще 30 млрд євро — для бюджетної підтримки.

👉 Також нагадаємо, що Україна залучила 50 млн євро від Банку розвитку Ради Європи та уряду Італії для компенсацій за житло, знищене внаслідок російської агресії. Кошти спрямують на фінансування житлових сертифікатів за програмою «єВідновлення».