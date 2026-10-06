Нідерланди допоможуть Україні з обслуговуванням F-16

Нідерланди нададуть Україні допомогу з технічним обслуговуванням винищувачів F-16, забезпеченням їх запчастинами та боєприпасами. Про це прем’єр-міністр країни Роб Єттен повідомив 5 жовтня в соцмережі X (колишній Twitter) після телефонної розмови з шостим президентом України В.О. Зеленським.

Посилення української протиповітряної оборони стало однією з головних тем переговорів. Нідерландський прем’єр пов’язав необхідність додаткової підтримки з посиленням російських атак на міста та енергетичну інфраструктуру України перед зимою.

Єттен назвав зміцнення української ППО питанням життя і смерті

Глава нідерландського уряду наголосив, що удари по цивільних об’єктах загрожують умовам життя українців і роботі економіки.

📢 «російська агресія проти України продовжує дедалі більше загострюватися. Ми знову побачили це цими вихідними, зокрема під час повітряних атак на Київ. росія свідомо завдає ударів по цивільних об’єктах та енергетичній інфраструктурі й прагне зробити українські міста непридатними для життя та паралізувати економіку цієї зими. Ми не можемо цього допустити. Президент Володимир Зеленський і я обговорили останні події щодо війни. Подальше посилення української протиповітряної оборони – це буквально питання життя і смерті. Зокрема, Україні потрібно більше технічного обслуговування, запчастин та боєприпасів для F-16. Я пообіцяв, що Нідерланди допоможуть Україні в цьому», — йдеться у повідомленні Єттена.

Він також зазначив, що «разом з нашими міжнародними партнерами Нідерланди продовжують надавати непохитну підтримку Україні. Ми також уважно стежимо за провокаціями з боку росії щодо інших країн».

Зеленський за підсумками розмови підкреслив роль переданих Нідерландами F-16 у протидії російським реактивним «шахедам». За його словами, ці винищувачі збивають значну частку таких безпілотників, а партнери мають можливості забезпечити їхню роботу необхідними засобами. Лідери також обговорили інші рішення для захисту критичної інфраструктури та зміцнення ППО.

Боєприпаси вже прямують до України, а ремонт літаків залишається проблемою

У вечірньому зверненні 5 жовтня шостий президент України повідомив, що Україна шукає боєприпаси для F-16 у різних країнах світу. Частина пакетів допомоги вже перебуває в дорозі, водночас триває робота над додатковими постачаннями.

📢 «Уже є пакети в дорозі, і ще буде додатково, щоб у наших літаків було чим працювати для захисту наших міст», — заявив Зеленський.

Поряд із забезпеченням боєприпасами актуальним залишається питання своєчасного повернення винищувачів після ремонту. В інтерв’ю Financial Times, оприлюдненому 2 жовтня, Зеленський розповів, що близько половини українських F-16 тривалий час перебувають у Європі на ремонті та технічному обслуговуванні.

Україна прагне за підтримки західних партнерів перенести більшу частину цих робіт на свою територію. За поясненням президента, це дозволило б швидше повертати літаки до виконання завдань із захисту українського повітряного простору.

👉 Також нагадаємо, що Нідерланди завершили ратифікацію конвенції Ради Європи про створення Міжнародної комісії з розгляду вимог для України.