У Києві розгортають пункти незламності через перебої зі світлом

В Оболонському, Подільському та Святошинському районах Києва розгортають пункти незламності. Саме там ситуація з енергозабезпеченням найскладніша, повідомила КМДА у п’ятницю, 9 жовтня.

Відповідні доручення отримали керівники районів. Пункти мають обладнати для заряджання мобільних телефонів, павербанків та інших необхідних пристроїв. Адреси й графіки роботи в цьому повідомленні адміністрація не уточнила.

Вранці 9 жовтня за командою «Укренерго» екстрені відключення запровадили на правому березі Києва, а також у Бучанському та Вишгородському районах області. На лівому березі столиці продовжували діяти погодинні графіки.

Згодом ДТЕК повідомив про скасування екстрених відключень у Києві та повернення до графіків. Перевіряти актуальну інформацію компанія радить на своєму сайті, у чат-боті або застосунку «Київ Цифровий».

Того ж дня шостий президент України В.О. Зеленський розкритикував темпи підготовки столиці до енергетичних загроз. За його словами, під час селекторної наради для Києва визначили окремі завдання через «майже повне невиконання міською владою необхідних кроків». Президент також заявив, що відновлення пошкоджених російськими ударами енергомереж триває цілодобово.

Водночас КМДА повідомила про розблокування державою платежів за окремими проєктами Плану енергостійкості столиці. Йдеться про резервне теплопостачання, будівництво когенераційних станцій і безперебійне живлення об’єктів водопровідного господарства.

За твердженням міської адміністрації, замороження платежів сповільнило роботи, заплановані до завершення наприкінці року. Частину проєктів зупинили під час реалізації, зокрема на етапі транспортування замовленого за кордоном обладнання.

👉 Також нагадаємо, що упродовж 8 жовтня російські атаки на Київ забрали життя чотирьох людей. Ще 19 мешканців постраждали. За вечірнім повідомленням міського голови Віталія Кличка, у стаціонарах столичних лікарень перебували 13 поранених, двоє з них — у тяжкому стані.