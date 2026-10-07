Угорщина підтримала просування України до відкриття двох кластерів з ЄС

Угорщина на рівні Комітету постійних представників держав ЄС (КОРЕПЕР) підтримала подальше просування України щодо двох кластерів переговорів про вступ до Євросоюзу. Про це 7 жовтня повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі X (колишній Twitter).

✅ Йдеться про кластер 2 «Внутрішній ринок» та кластер 3 «Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання».

📢 «Процес вступу України до ЄС просувається крок за кроком», – зазначив Сибіга.

Посли держав ЄС погодили надсилання Україні та Молдові листів щодо підготовки до відкриття цих кластерів. Це процедурний етап: їхнє офіційне відкриття ще потребує подальших рішень.

Освітні права нацменшин і домовленості з Будапештом

Сибіга нагадав, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про забезпечення освітніх прав корінних народів та національних меншин. Профільний парламентський комітет рекомендував ухвалити його за основу та в цілому.

Йдеться про законопроєкт №16119, який Комітет з питань освіти, науки та інновацій одноголосно підтримав 6 жовтня. Його розгляд у сесійній залі очікується 12 жовтня, повідомляє «Європейська правда».

📢 «Україна та Угорщина роблять кроки назустріч одна одній і разом рухаються до європейської єдності… Дякую, Аніті Орбан за спільну роботу, яка відповідає інтересам як наших дружніх народів, так і сильної Європи», – додав міністр.

Що передувало зміні угорської позиції

Раніше Угорщина погоджувалася підтримати просування Молдови за третім кластером, водночас блокуючи відкриття другого та третього кластерів для України.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр пов’язував позицію Будапешта із забезпеченням прав угорської меншини. Він заявляв, що не бачить конкретних результатів виконання відповідних домовленостей.

Згодом Україна та Угорщина створили спільну робочу групу для захисту прав угорської національної меншини в Україні та української — в Угорщині.

За умови виконання необхідних вимог два переговорні кластери можуть офіційно відкрити 13 жовтня. Однією з умов залишається ухвалення Україною законодавчих змін щодо освітніх прав нацменшин.

👉 Також нагадаємо, що Україна і Угорщина офіційно відкривають нову сторінку у двосторонніх відносинах.