Як вижити взимку в багатоповерхівці без світла, води й тепла

– «Добрий вечір! Світло, вода, опалення — щось із цього є?»

– «Тільки вечір!»…

Так жартували мешканці київської 17-поверхівки на Русанівці в січні 2026 року. Тоді їм ще було не до кінця зрозуміло, скільки всього доведеться пережити. Попереду були 37 днів боротьби за тепло, розірвані морозом батареї, затоплені квартири, замерзлі електрощитові, згорілі дроти й нескінченні спроби запустити опалення. На вулиці мороз доходив до −20 °C, у квартирах температура падала майже до нуля.

Цю історію день за днем відтворили журналісти Texty.org.ua. Там є все: російські удари по ТЕЦ, генератори, сантехніки, яких мешканці буквально вистежували, згорілі електрощитові й сусіди, які намагалися врятувати свій будинок. Навіть коли електрика поверталася, тепліше ставало далеко не всім.

У січні «Радіо Свобода» показало квартиру киянки, де термометр показував лише +1 °C. Опалення там не було десять днів, труби почали руйнуватися, а після чергового російського удару зникли ще й вода зі світлом.

Усе це було минулої зими. І тепер, коли росія продовжує бити по енергетиці, варто готуватися до ситуації, коли одночасно й надовго можуть зникнути електрика, вода, тепло, газ і зв’язок. «Зима близько» — знайома фраза з культової «Гри престолів», яка вже набула в Україні зовсім не кіношного змісту, починає звучати ще моторошніше.

Чи станеться саме так? Можливо, й ні. Але росіяни вже продемонстрували, якої величезної шкоди здатні завдати міській інфраструктурі. А чиновницька порада «виїжджайте до родичів» — прекрасна у своїй абсурдності, особливо для незаможних українців та переселенців.

Тож поговоримо про те, що можна зробити власними силами ще до морозів, щоб не зустріти їх із порожньою пляшкою, розрядженим телефоном і вірою в комунальне диво.

Спочатку розберіться, що саме перестане працювати у вашому будинку

Багатоповерхівки дуже різні: в одній після відключення світла залишається газова плита, з крана тече вода, а батареї ще теплі, в іншій — відсутність електрики зупиняє буквально все. Особливо це стосується сучасних житлових комплексів, де опалення, підкачування води та робота іншого обладнання залежать від електроживлення.

У тій самій русанівській висотці теплоносій підіймали на верхні поверхи чотири електричні насоси. Ще один відповідав за воду. Коли надовго зникла електрика все зупинилося, а будинок почав промерзати, замерзла вода розривала батареї та труби. Для відновлення опалення потрібно було одночасно мати електрику, справні насоси, достатній тиск у мережі та сантехніка. Зібрати все це в один момент виявилося окремою пригодою. Тому зараз варто з’ясувати в ОСББ або управителя, чи працюватимуть насоси без міської електрики, чи є резервне живлення, як захищатимуть систему опалення від замерзання і хто відповідатиме за аварійні роботи.

Окремо запитайте й про каналізацію. У більшості будинків внутрішні стоки відводяться самопливом, тому відсутність світла ще не означає, що туалетом не можна користуватися. А от далі — міські каналізаційні колектори, а на окремих ділянках і насосні станції, які залежать від електрики. Якщо резервне живлення не працюватиме або станцію пошкодить обстріл, цілий район може надовго залишитися без нормального водовідведення. Про це варто пам’ятати заздалегідь, а не тоді, коли стоки почнуть повертатися у квартири.

І ще перевірте, чи можна вручну відчинити двері під’їзду, як працює аварійне освітлення та хто допоможе маломобільним мешканцям, коли зупиняться ліфти.

Сенс такої перевірки простий. Коли аварія охоплює цілий район чи місто, комунальники фізично не можуть опинитися біля кожного будинку одночасно. А мороз чекати їх не буде. Тому варто знати хоча б, де розташовані теплопункт і технічні приміщення вашого будинку, хто має від них ключі та хто відповідає за систему опалення. І головне — чи є людина, яка в разі тривалого відключення тепла зможе оперативно організувати аварійне зливання води, щоб не допустити замерзання та руйнування труб.

Це не заклик усім підряд бігти в підвал і крутити вентилі: зливання системи потребує фахових дій. Але якщо ключі від технічного приміщення є лише в сантехніка, який обслуговує пів сотні будинків, а зв’язку немає, з’ясувати це за двадцятиградусного морозу буде трохи запізно.

Вода: запасти більше, ніж здається потрібним

За рекомендаціями українського МВС, на одну людину слід передбачити щонайменше три літри питної та 11–12 літрів технічної води на добу. Для двох дорослих це виглядає так:

На три доби — 18 літрів питної та приблизно 70 літрів технічної води.

На тиждень — 42 літри питної та близько 160 літрів технічної.

Майже два центнери води на тиждень. І це лише для двох. У невеликій квартирі такі запаси створити непросто, тому почніть із питної води на три доби, поступово доведіть запас до тижня, а технічної зберігайте стільки, скільки дозволяють місце й безпечні умови.

Найкраще підійдуть заводські пляшки з питною водою, кілька міцних каністр і складані ємності. Великі бутлі економлять місце, зате невеликі зручніше носити. Якщо доведеться йти за водою пішки, ця різниця швидко стане відчутною. Великі каністри ставте на підлогу, а не на меблі. І не виносьте весь запас на балкон: під час морозів вода там просто замерзне.

Для технічної води знадобляться окремі ємності. Позначте їх, щоб ніхто випадково не вирішив напитися з господарського запасу. Якщо вода ще надходить, але є ризик повної зупинки водопостачання, наповніть ванну та інші доступні ємності.

Ще до зими з’ясуйте, де найближчий бювет, пункт видачі води чи інше можливе джерело. Але запас удома все одно потрібен. І не розраховуйте на воду з батарей опалення. Розтоплений сніг із міської вулиці теж не стає автоматично питною водою після кип’ятіння: хімічні забруднювачі нікуди не подінуться.

Туалет

Якщо вода зникла, а каналізація справна, унітаз можна змивати водою з технічних запасів. Але якщо стоки перестали відводитися або комунальники повідомили про заборону користування каналізацією, воду в унітаз лити вже не можна. Інакше все це може повернутися через сантехніку нижніх поверхів.

Тут знадобиться річ, яку навряд чи хтось мріяв купувати для міської квартири: переносний туалет або звичайне міцне відро з кришкою. Усередину ставлять щільний пакет, бажано з додатковим захисним пакетом. Для поглинання рідини підійде відповідний абсорбент, зокрема наповнювач для котячого туалету. Після використання пакет герметично закривають і поміщають в окрему щільну тару до появи можливості їх безпечно утилізувати. Не варто залишати такі пакети в під’їзді або просто викидати у двір. Санітарна проблема від цього нікуди не зникне, лише стане спільною.

Запасіть туалетний папір, мило, вологі серветки, рукавички й антисептик. Для людей, які доглядають маленьких дітей або лежачих хворих, окремо потрібні засоби догляду.

Це, мабуть, найменш романтична частина підготовки до зими. Зате зможете хоча б покакати вдома, а не під кущиком у мінус 20.

Як не замерзнути у квартирі

У лютому 2026 року БЖ розповіло про киян, які встановлювали туристичні намети просто у квартирах:

Катерина Феленюк із Троєщини близько десяти днів жила за температури приблизно +10 °C. Найхолодніше було +8 °C. Спочатку спала у спальнику, потім дістала з комори батьківський намет і поставила його в кімнаті.

Володимир Візняк із Печерська переживав значно нижчі температури — у його квартирі було в середньому +3–4 °C, а найнижчий показник наближався до нуля. Спочатку допомагав спальник, потім намет. Зрештою залишатися там стало неможливо, і роботодавець тимчасово оплатив чоловікові готель.

Юлія Дідик із Коцюбинського теж спала в наметі. Температура у квартирі опускалася до +6 °C. Грілася разом із кішкою, яка майже не вилазила з-під ковдри.

Ідея цілком робоча, якщо правильно розуміти її можливості. Намет допомагає обмежити рух холодного повітря навколо спального місця, а тепло тіла частково залишається всередині. Проте жодного власного опалення в наметі немає.

Щоб підготувати квартиру, спочатку виберіть одну невелику кімнату, бажано не кутову. Перевірте ущільнювачі вікон, приберіть протяги, повісьте щільні штори, ковдру або килим. Підлогу теж варто утеплити тим, що є під рукою: килимами, ковдрами, а найкраще — туристичними карематами зі спіненого матеріалу. Сам намет ставте подалі від вікон.

Спальник вибирайте за температурою комфорту. Позначка «екстрим −20 °C» зовсім не означає, що при мінус двадцяти ви чудово виспитеся. Додайте термобілизну, флісовий одяг, теплі шкарпетки, шапку й ковдри. Одяг має залишатися сухим. Якщо спітніли, мокрі речі краще змінити: на холоді волога швидко позбавляє тіло тепла.

Намет не можна герметично закривати, а всередині не повинно бути жодних свічок, пальників або інших джерел відкритого вогню. Не перекривайте вентиляційні отвори й періодично просушуйте спальники та підстилки, якщо вони відволожилися.

Якщо є можливість безпечно нагріти воду, допоможе звичайна гумова грілка. Її потрібно загорнути в тканину й не притискати безпосередньо до шкіри, щоб не отримати опіків.

І не сприймайте намет як спосіб місяцями жити в промерзлій квартирі. Досвід Володимира Візняка добре показує, де закінчуються можливості туристичного спорядження. Коли житло продовжує охолоджуватися, рано чи пізно доведеться шукати тепле місце.

А що з народними винаходами?

Український інтернет уже пережив кілька хвиль захоплення цеглинами на газових конфорках, свічками під горщиками й різноманітними саморобними обігрівачами. Якби керамічний горщик справді міг замінити котельню, енергетична проблема давно була б вирішена в найближчому господарському магазині.

Цегла здатна накопичувати тепло, але сама його не виробляє. А газова плита, залишена для обігріву, створює ризик пожежі й отруєння чадним газом. ДСНС неодноразово застерігала від використання газових плит і саморобних пристроїв для опалення.

Мангал у квартирі, буржуйка без справного димоходу, туристичний пальник усередині намету — ще небезпечні ідеї. Генератору також не місце на балконі. Від вихлопних газів можна отруїтися навіть через відчинені вікна сусідів.

До зимового набору варто додати автономний сповіщувач чадного газу, пожежний сповіщувач і справний вогнегасник.

Датчик коштує грошей, але він значно корисніший за черговий «секретний спосіб зігріти квартиру за п’ять хвилин», який так охоче поширюють у соцмережах.

Їжа без плити

У мирному житті запас круп — цілком розумна річ, але коли немає ані газу, ані електрики, ані зайвої води, мішок гречки стає радше стратегічним запасом на кращі часи.

Для повного відключення потрібна готова їжа: рибні та м’ясні консерви, готова квасоля, горошок, хлібці, сухарі, горіхи, сухофрукти, арахісова паста, готові страви тривалого зберігання, які можна їсти без підігрівання. Запас хоча б на три доби, краще на тиждень. І купуйте те, що справді їсте, щоб потім не провести залишок зими з п’ятнадцятьма банками ненависної тушкованки. Окремо перевірте дитяче харчування, спеціальні продукти для людей із дієтичними обмеженнями, а також корм і воду для домашніх тварин.

Туристична газова плитка може допомогти, якщо є безпечні умови для її використання, але ДСНС і ЮНІСЕФ нагадують, що таке обладнання потребує вентиляції, справних балонів і дотримання інструкції. Тривале приготування їжі, великий посуд і перегрівання балона можуть закінчитися вибухом. Користуватися пальником у тісній закритій кімнаті небезпечно. Якщо немає придатного місця, відмовтеся від нього. Саме для цього й потрібен запас їжі, яку можна з’їсти холодною.

Термос для гарячої води й напоїв теж корисний, якщо є можливість його наповнити.

Електрика та зв’язок: що варто купити, а що переоцінюють

Зарядна станція — хороша річ, але вона не зігріє: станція місткістю 1 кВт-год живитиме обігрівач потужністю 1 кВт менш ніж годину з урахуванням втрат енергії. Так, за цей час можна трохи зігрітися, але потім у вас залишиться холодна квартира й порожній акумулятор, за який заплачено чимало грошей. Для телефону, ліхтарів, ноутбука або роутера такий запас значно корисніший. Тому не намагайтеся опалювати оселю зарядною станцією. Якщо бюджет обмежений, почніть із води, їжі, теплого одягу, спальника, ліхтаря та павербанка.

Якщо користуєтеся домашнім інтернетом, перевірте в провайдера, чи працюватиме мережа без світла і скільки годин. Оптоволоконне підключення з резервним живленням обладнання оператора може залишатися працездатним, але домашній роутер та оптичний термінал теж потребують електрики.

І не плутайте заряджений телефон із гарантованим зв’язком: коли знеструмлені базові станції, навіть повний акумулятор не допоможе зателефонувати. Національний роумінг може врятувати, якщо працює хоча б мережа іншого оператора. Якщо не працює жодна — перемикатися нікуди. Тому придбайте звичайний FM-радіоприймач із батарейками. Він дозволить отримувати повідомлення, якщо в ефірі залишаться доступні радіостанції.

Завантажте офлайн-карти міста та мапу Пунктів незламності в «Дії». Запишіть на папері телефони близьких, адреси лікарень, укриттів і місць, куди можна тимчасово переїхати.

Домовтеся з рідними, де й коли ви спробуєте зустрітися або залишити повідомлення, якщо зв’язок зникне. І тримайте трохи готівки дрібними купюрами.

А якщо електрику ненадовго повернули?

Минулої зими мешканці русанівської висотки переконалися, що радість від появи світла може тривати недовго. Люди одночасно вмикали обігрівачі та побутову техніку, електромережа не витримувала навантаження, горіли запобіжники й електрощитові. Тому після відновлення електрики не потрібно запускати все одразу.

Спочатку заряджайте необхідне обладнання. Потім, якщо дозволяє стан мережі, можна зайнятися рештою домашніх справ.

Пошкоджену проводку, залиті щитові й електроприлади, що постраждали від води, самостійно вмикати або сушити під напругою не можна. Тут потрібен електрик.

Під час тривалих аварій кожна година електропостачання має ціну. І краще витратити її на запас енергії для наступної доби, ніж на одночасну роботу всієї побутової техніки.

Сусіди можуть допомогти більше, ніж найдорожчий павербанк

Уже згадана історія будинку на Русанівці показала й інший бік кризи. Мешканці збирали гроші на аварійний ремонт, купували матеріали, домовлялися з майстрами, шукали власників порожніх квартир, утеплювали технічні поверхи. Без цього наслідки могли бути ще важчими.

Особливо небезпечними виявилися покинуті квартири з вибитими або відчиненими вікнами. Через них промерзали батареї, які після відновлення подачі теплоносія проривало й вода йшла на нижні поверхи. Тому до морозів варто дізнатися, чи є у вашому під’їзді такі квартири, і повідомити про проблему управителя. Потрібно мати контакти власників або законний порядок аварійного доступу через відповідні служби. Самовільно ламати двері, зрізати батареї чи розморожувати стояки пальниками — не вихід.

А ще потрібно знати своїх сусідів. Не обов’язково влаштовувати загальні збори на три години. Достатньо домовитися, хто допомагатиме літнім людям, як носитимете воду, де залишатимете паперові повідомлення та кому повідомлятимете про аварію.

Якщо в будинку є ОСББ, варто окремо обговорити резервне живлення насосів. Але генератор не можна просто поставити в підвалі й під’єднати подовжувачем. Для цього потрібне належне технічне рішення, безпечне встановлення, обслуговування й запас пального.

Коли вже час залишати квартиру

Це найважче питання, але заздалегідь продуманий виїзд — не капітуляція перед морозом. Не потрібно чекати, поки кімнатний термометр покаже нуль. Якщо температура неухильно падає, у квартирі вже не вдається зігрітися, закінчується питна вода, не працює каналізація або неможливо забезпечити необхідне лікування, слід шукати інше місце.

Особливо це стосується маленьких дітей, літніх людей і тих, хто має серйозні хронічні захворювання.

МОЗ попереджає, що наростаюча сонливість, порушення координації, сплутаність свідомості й припинення тремтіння на тлі сильного холоду можуть свідчити про небезпечне переохолодження. Тут уже потрібна термінова допомога. Не чекайте, поки людині стане настільки зле, що вона не зможе самостійно спуститися сходами.

План переїзду варто мати ще до морозів. З’ясуйте, чи можна зупинитися в родичів або знайомих, які мають справне автономне опалення, воду й можливість готувати їжу. Домовтеся про транспорт і підготуйте документи. При цьому сільська хата не стає автономною лише тому, що вона сільська. Якщо там електричний котел, свердловинний насос працює від мережі, а піч не перевіряли роками, проблем може виявитися не менше.

Пункти незламності допоможуть тимчасово зігрітися, отримати інформацію чи зарядити техніку, якщо вони працюватимуть, але звичайний пункт не обов’язково пристосований для тривалого проживання.

Перед виїздом, якщо це безпечно, перекрийте воду на вводі до квартири, вимкніть непотрібні електроприлади, перевірте вікна. Загальнобудинкову систему опалення не чіпайте — нею мають займатися фахівці.

І не забувайте про повітряні тривоги. Намет у квартирі допоможе зменшити вплив холоду, але від російської ракети не захистить. Укриття має залишатися частиною будь-якого зимового плану.

Що робити зараз

Не потрібно перетворювати квартиру на склад військового спорядження. Та кілька речей краще придбати до морозів, а не шукати тоді, коли вони знадобляться всьому місту. Для початку вистачить такого набору:

Вода: питна щонайменше на три доби, бажано на тиждень, і максимально можливий запас технічної.

питна щонайменше на три доби, бажано на тиждень, і максимально можливий запас технічної. Їжа: продукти, які можна їсти холодними, без холодильника й додаткової обробки.

продукти, які можна їсти холодними, без холодильника й додаткової обробки. Тепло: спальники, теплоізоляційні килимки, термобілизна, теплі шкарпетки, ковдри. За можливості — невеликий намет.

спальники, теплоізоляційні килимки, термобілизна, теплі шкарпетки, ковдри. За можливості — невеликий намет. Світло: акумуляторні ліхтарі, запас батарейок, павербанки, зарядна станція.

акумуляторні ліхтарі, запас батарейок, павербанки, зарядна станція. Санітарія: відро з кришкою, щільні пакети, наповнювач, мило й інші засоби гігієни.

відро з кришкою, щільні пакети, наповнювач, мило й інші засоби гігієни. Здоров’я: необхідні ліки з резервом, аптечка, кімнатний термометр.

необхідні ліки з резервом, аптечка, кімнатний термометр. Зв’язок: радіоприймач, офлайн-карти, паперовий список контактів.

радіоприймач, офлайн-карти, паперовий список контактів. Безпека: сповіщувач чадного газу, пожежний сповіщувач, вогнегасник.

сповіщувач чадного газу, пожежний сповіщувач, вогнегасник. Для виїзду: документи, готівка, ключі, речі для дітей і тварин, заздалегідь визначене місце, куди можна дістатися.

Окремо перевірте домашню аптечку. Якщо постійно приймаєте ліки, запас узгодьте з лікарем, особливо коли препарати потребують холодильника або спеціальних умов зберігання.

Найрозумніше готуватися поступово. Цього тижня — вода й продукти. Наступного — теплі речі та спальник. Далі — світло, зв’язок, засоби гігієни.

Скільки можна прожити у квартирі без комунікацій?

Можна запасти продуктів на місяць, води на тиждень, купити намет, спальник і зарядну станцію. Та якщо посеред морозів у будинку зупиняється опалення, а температура щодня падає, усі ці запаси лише дають додатковий час. У когось квартира ще довго триматиме тепло, в іншого на останньому поверсі за кілька днів на вікнах з’явиться крига. Універсального безпечного строку немає.

Минулої зими мешканці русанівської висотки побачили, що навіть повернення електрики не означає повернення нормального життя. Замерзлі батареї потрібно міняти, труби ремонтувати, залиті електрощитові відновлювати. А росіяни тим часом можуть завдати наступного удару.

І після досвіду минулої зими було б дивно знову удавати, що достатньо купити павербанк, запасти гречки й чекати повідомлення «електропостачання відновлено». До морозів потрібно встигнути значно більше. Бо російські ракети ми зупиняємо не на кухні, а от підготувати власну кухню, спальню й родину до наслідків їхніх ударів — цілком можемо.

І краще, щоб узимку над усіма цими запасами можна було посміятися: мовляв, даремно скуповували каністри й спальники. Набагато гірше, коли каністри немає, спальника теж, а у квартирі +3 °C.

І навіть вечір уже не добрий.