Українські АЕС відновили понад 90% потужності після атаки 7 лютого

Українські атомні електростанції відновили понад 90% потужності після російської атаки на енергетичну інфраструктуру 7 лютого. Про це повідомив голова Держатомрегулювання Олег Коріков, передає Укрінформ у четвер, 12 лютого.

📢 «Після останнього удару росії по електропідстанціях відбувається відновлення потужності атомних електростанцій. Уже відновлено потужність на понад 90%», — зазначив він.

⚡ Стан енергосистеми

За словами Корікова, наразі всі українські АЕС працюють стабільно. Радіаційна обстановка на майданчиках станцій перебуває в межах норми.

На об’єктах, включно з Чорнобильською АЕС, продовжують працювати моніторингові місії МАГАТЕ.

🔎 Наслідки атаки 7 лютого

7 лютого росія здійснила масований комбінований удар по Україні, застосувавши:

понад 400 безпілотників;

близько 40 ракет.

Основними цілями стали енергомережа, генеруючі потужності та розподільчі підстанції у восьми областях. Після атаки довелося розвантажити три АЕС, що спричинило відключення електроенергії по всій країні.

Нова хвиля атак

У ніч проти 12 лютого сили ППО відбили атаку 25 ракет і понад 200 ударних дронів. Основними напрямками ударів стали Київ, Харків, Дніпро та Одеса.

Відновлення потужності АЕС залишається ключовим фактором стабілізації енергосистеми України.

👉 Також нагадаємо, що бурштинська ТЕС зазнала значних пошкоджень і повністю припинила роботу, повідомили у Бурштинській міській раді у суботу, 7 лютого.